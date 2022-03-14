  • 26°C
香港時間 : 2022314日 (週一) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港人預計首期要儲幾多年？

個人增值 18:30 2022/03/14

分享：

打工仔成日想提早退休？有外國人37歲就提早退休，但2年後重返職場，𠵱家仲認為追求FIRE運動可能是錯誤想法，到底有咩原因？唔少香港人都想早日上車，大家認為要儲幾耐錢先夠呢？最近有調查指出，受訪者平均認為需時17年儲首期……覺得資金唔夠，不足以投資？即睇有咩方法小額資本嘅人啦！「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【理財調查】港人預計儲首期平均需時17年　逾半認為有家人財政支持方可上車

唔少香港人都想早日上車，大家認為要儲幾耐錢先夠呢？最近有調查指出，受訪者平均認為需時17年儲首期……

2. 【財務自由】37歲靠近千萬港元提早退休　2年後因呢個原因重返職場

打工仔成日想提早退休？有外國人37歲就提早退休，但2年後重返職場，𠵱家仲認為追求FIRE運動可能是錯誤想法，到底有咩原因？

3. 【理財規劃】得好少錢可以點樣錢搵錢？小額資本都可以咁投資！

覺得資金唔夠，不足以投資？即睇有咩方法小額資本嘅人啦！

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日理財筆記

最新專欄文章 更多

今日理財筆記 - 想41歲提早退休？　即睇呢位單親媽有咩方法！
2022/03/11
想41歲提早退休？　即睇呢位單親媽有咩方法！
今日理財筆記 - 年過40歲現金不足10萬元　點樣用有限資金儲備退休金？
2022/03/10
年過40歲現金不足10萬元　點樣用有限資金儲備退休金？
今日理財筆記 - 擔心買到假貨？　即上消委會認可快測包搜尋器Check吓
2022/03/09
擔心買到假貨？　即上消委會認可快測包搜尋器Check吓
今日理財筆記 - 八達通已退回、遺失或失效點算好？　即睇點樣更改消費券紀錄
2022/03/08
八達通已退回、遺失或失效點算好？　即睇點樣更改消費券紀錄
今日理財筆記 - 西班牙藝術家「小英雄」NFT明晚開放競投　底價1,000港元
2022/03/07
西班牙藝術家「小英雄」NFT明晚開放競投　底價1,000港元
財務自由 退休

上一篇文章

【升學調查】學友社：逾4成受訪中六生願到內地升學　當中7成人首選大灣區

下一篇文章

【創業比賽】科大創業大賽即日起接受報名　勝出隊伍可獲10萬獎金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【健康增值】適量飲酒都傷身？　研究指日飲一杯酒大腦衰退半年
【健康增值】適量飲酒都傷身？　研究指日飲一杯酒大腦衰退半年
【暑假活動】小朋友提早放暑假有咩做？　4大機構推免費網課
【暑假活動】小朋友提早放暑假有咩做？　4大機構推免費網課
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【財務自由】單親媽41歲提早退休　積極投資滾出665萬享財務自由
【財務自由】單親媽41歲提早退休　積極投資滾出665萬享財務自由
【理財Star Talk】劉緯民憂將來生計娛圈急流引退　珠寶生意一做20年　71歲退下火綫未想言休
【理財Star Talk】劉緯民憂將來生計娛圈急流引退　珠寶生意一做20年　71歲退下火綫未想言休
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款