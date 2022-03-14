港人預計首期要儲幾多年？

打工仔成日想提早退休？有外國人37歲就提早退休，但2年後重返職場，𠵱家仲認為追求FIRE運動可能是錯誤想法，到底有咩原因？唔少香港人都想早日上車，大家認為要儲幾耐錢先夠呢？最近有調查指出，受訪者平均認為需時17年儲首期……覺得資金唔夠，不足以投資？即睇有咩方法小額資本嘅人啦！「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【理財調查】港人預計儲首期平均需時17年 逾半認為有家人財政支持方可上車

唔少香港人都想早日上車，大家認為要儲幾耐錢先夠呢？最近有調查指出，受訪者平均認為需時17年儲首期……

2. 【財務自由】37歲靠近千萬港元提早退休 2年後因呢個原因重返職場

打工仔成日想提早退休？有外國人37歲就提早退休，但2年後重返職場，𠵱家仲認為追求FIRE運動可能是錯誤想法，到底有咩原因？

3. 【理財規劃】得好少錢可以點樣錢搵錢？小額資本都可以咁投資！

覺得資金唔夠，不足以投資？即睇有咩方法小額資本嘅人啦！

撰文：hket小編

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