【移民搬運】海外物流公司搬運收費易有分歧　留意3個常見中伏位

愈來愈多港人舉家移民，一家大細大包小包搬到異地，少不免會用到搬運公司幫手。不過跨國搬運與本地搬運所涉及的收費、手續都有所不同，如果不慎跌入搬運公司的收費陷阱，分分鐘要多付龐大的搬運費用。消委會就分析3點找海外搬運時最需要留意的地方，原來除了要留意收費外，還要留意運送時間及禁運貨物。

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1. 留意額外附加費用

找跨國物流公司由香港搬屋到海外，起碼要花費數萬至數十萬不等，不過搬運服務的報價卻未必是最終收費。消委會指，最終收費與最初報價價錢有出入，主要是因為最終搬運時的實際貨量及一開始估算的貨量有出入，或者是因為貨運船期緊張、貨櫃短缺，導致船公司需要調高運費，將加幅轉嫁予消費者，因而影響收費。

最終收費與最初報價有出入，除了以上原因外，更多時候是因為有潛在附加費用。物流商服務一般涵蓋「door-to-door」送運服務、拆除包裝等，但所謂的「door-to-door」服務大多指平房，並不包括送到高層建築，換言之若果送遞的地址是大廈單位，即使有電梯到達也會有上樓卸貨附加費。此外，大型物件如樂器、傢俬組裝拆卸等、安排周末或假日送貨、貨物滯留碼頭的存倉費都會產生額外收費。

2. 留意運送收貨時間

人已經到外國，但貨物久久未運到，亦會造成困擾，因此除了貨運收費外，運送時間也是考慮因素之一。消費者要留意合約中有否物流商的責任及完成合約的日期，雖然物流職員口頭承諾的送貨時間可以成為合約的一部分，但是否有約束力就要視乎個別情況。

消費者可以定時向物流商查看由香港開始到送抵目的地的所需時間、及貨物上船離港後至當地港口的運送時間。如果貨物長期滯留在碼頭未能付運，而合約又未有訂明完成運送的時間，消費者未必可以取消合約，即使可以取消合約，亦可能會被索取存倉費及本地搬運費。

3. 留意目的地禁運品

一些在香港經常接觸及可以寄送的物品都未必可以寄往外地，例如植物、水果、乳製品等便是目前英國的禁寄物品，不過物流商未必會主動向消費者說明哪些是禁運物品。如果因爲禁運品導致貨品被扣留，消費者需要留意合約中會否有包含留置權條款，即物流商是否有權就扣留貨品收取存倉費、甚至棄置貨品。一般而言，在沒有留置權條款下，物流商沒有權利處置、扣留或棄置貨品。

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責任編輯：嚴熹曼

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