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【投資展望】瑞銀：中國經濟將在首季見底　今年餘下時間可望回暖

個人增值 18:50 2022/03/14

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瑞銀財富管理投資總監辦公室發表研究報告，指中國與全球其他地區不同，中國仍持續推出支持性措施以穩定經濟增長，預計中國經濟將在第一季見底，並在今年餘下時間回暖，推動2022年全年GDP增長超過5.0%。

受惠於政策支持以及宏觀經濟前景向好，該行預計今年中國企業獲利增速將達到雙位數。再加上估值低於平均水平，故此該行在亞洲策略中將海外中國股的評級上調至看好，並預期MSCI中國指數在2022年將實現高雙位數回報。短期內，依然看好周期性板塊。基於信用利差走闊、利率升高的預期，今年亞洲投資級債券的回報率可能為負數（-1%至-2%）。該行預期大部分回跌將發生在上半年，下半年回報前景則較為樂觀。

復甦在望　看好亞洲科技股

在地緣政治風險上升之際，該行認為中國可望展現韌性。預計在政策支持下，中國經濟將從第二季起復甦。近期該行將海外中國股調升至看好，預計2022年有望取得高雙位數回報。

個別板塊方面，該行對科技股的前景表示樂觀。在基準情景下，預期全球科技股的估值將回穩，且預測的中雙位數獲利增速將在未來12個月反映至股價。亞洲科技股甚至更勝一籌，因其獲利增長更為強勁，估值也相對便宜。

 

責任編輯：陳玉蓮

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