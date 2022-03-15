【職場求生術】公司個位亂七八糟慘不忍睹？　日本文具商教你3招變整齊

打工仔在辦公室工作，一般會獲分配指定位置的辦公桌、電腦，通常也會有一個兩至三格的抽屜用來放置個人物品，有些打工仔更會悉心布置辦公桌，讓自己有個更舒適的工作環境。

雖然由於疫情關係，不少打工仔轉為在家工作模式。不過，在一個井井有條的地方工作，也會有助提升工作效率。最近，日本有一間文具用品公司在網頁分享如何整理工作空間變得既乾淨又整齊。

1. 座位

「整理」有兩個基本方法。首先，亂七八糟的最大元兇，是因為不需要的文件和物品過多，如果無法在需要使用的時候找到物品，即是跟丟棄並無分別，沒有保留下來的意義。因此，如果不知道該怎樣入手整理，他們建議可以丟掉不必要的文件和物品。

其次就是用「觀察箱」的方法。打工仔可以找一個紙箱當成「觀察箱」，如果未能確定物品是否有用，即管把它放進紙箱。這個「觀察箱」可以放在工作位置旁邊，真的要用的時候才取出物品。他們建議為這些物品設定一個限期，如果過了限期仍沒有用過的話，便代表是不必要的，可以捨棄。

2. 辦公桌

至於辦公桌面，打工仔同樣可運用「觀察箱」方法，然後把真正要用和一定要用的物品放回辦公桌。要記住「辦公桌上是自己的工作場所，而不是倉庫」，物品只會在要用的時候才取出，其他時間放置在辦公桌以外的地方。

同時，打工仔也可把現正進行工作的文件及資料，放在一個個透明文件夾裏面，然後打直放在文件架，經常要用的文件就放最前面。這樣做除了讓桌面乾淨利落，而且更方便找到要用的文件。

3. 抽屜

至於桌子旁邊的抽屜也可進行整理。同樣地，打工仔可運用「觀察箱」方法分辨必要和不必要的物品，而且放在抽屜內的物品亦要一目了然。

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該公司以上圖的辦公桌為例子，指出4個抽屜各有不同用處：

1號抽屜（位於右上）： 建議存放細件物品，例如剪刀、鋼筆和夾子。可使用托盤整齊存放各類物品。

2號抽屜（位於右中）： 建議存放大件物品，例如光碟、充電器和參考書等物品，可使用隔板細分儲存空間。

3 號抽屜（位於右下）：建議存放經常查看的文件或檔案，例如目錄、內部手冊和名片文件，這些文件可使用文件架整齊存放。

號抽屜（位於右下）：建議存放經常查看的文件或檔案，例如目錄、內部手冊和名片文件，這些文件可使用文件架整齊存放。 4號抽屜（位於左上）：在 理想情況下，不應放置任何物品，而是 用來暫時存放辦公桌上的文件 ，可以保持整潔。

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經過整理後，可以看到物品都擺放得井然有序。大家也不妨試一試，把你的工作空間整理好吧！

責任編輯：李伊洛

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