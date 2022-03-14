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【升學調查】學友社：逾4成受訪中六生願到內地升學　當中7成人首選大灣區

個人增值 18:35 2022/03/14

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【升學調查】學友社：逾4成受訪中六生願到內地升學　當中7成人首選大灣區

近年不少香港學生選擇在內地升學大學，學友社公布最新調查發現，逾4成受訪中六學生接受內地為其升學選項，當中近7成人首選大灣區。

【科大創業大賽即日起接受報名 勝出隊伍可獲10萬獎金：按此

意願較高學生與內地有較多接觸

學友社於1月期間以網上調查形式訪問逾2千名應屆中六學生，以0至10分代表到內地升學的意願，10分為滿分。當中，56%學生「沒有意願」到內地升學（0分）；44%學生接受到內地升學，16%有「較高意願」（6至10分）、28%「稍有意願」（1至5分）。

調查發現學生到內地升學的意願，與內地聯繫及經濟狀況有關，有較高意願到內地升學的學生，6成人的父母來自內地、43%在內地出生，居住於分租單位的比例亦較高。而「沒有意願」的學生中，53.6%與內地沒有調查中所提及的聯繫，例如疫情前不時到訪內地、父母其中一方來自內地等，及47%疫情前3年間未曾前往內地。

調查亦問及考慮到內地升學的學生的首選地，當中有近7成人首選大灣區，其次為京津及長江三角洲地區。

【商業應用專才需求龐大 學習數碼技能有利就業：按此

​​​報讀內地院校3月內截止

學友社學生輔導顧問吳寶城認為，表示沒有意願的學生普遍較少與內地接觸，又指香港與內地已有各項學術及專業資格互認安排，有一定認受性，建議學生應以開放態度，接觸各項升學資訊作多手準備，以拓闊自己的選擇空間。

學友社提醒，報讀內地院校的兩個重要途徑「文憑試收生計劃」及「港澳台僑聯招」都在3月份內陸續截止報名，兩個計劃的報名安排及程序或因疫情改變，擬報名的學生應留意最新公布。

 

責任編輯：李瑩

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