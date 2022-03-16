【網上熱話】打工仔快測為陽性　上網呈報完當唔當有病假紙？

打工仔在疫情下要面對的難題真的很多，特別是在這個疫下的時代，確診人數每日都有上升，身邊總有人中招。網上流行一句話，若你身邊仍沒有朋友中招，最大可能是你沒有朋友。話說回來，若中招後又未能去睇醫生，到底有沒有病假可以請呢？打工仔又應該如何保障自己呢？

■快測陽性有無病假？各位網民公司會點計？■

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根據現時快測平台指引，平台僅為確診者提供「檢疫證明書」，但其法定功能不等於病假紙，僱員不可憑證明書向上司申請有薪假期。而政府於早前公布完成《僱傭條例》的修訂草案，其中包括若僱員於某日因遵守《預防及控制疾病條例》第599章的限制（例如要強制檢疫或檢測）而無法上班，該日可視為正式病假，不過對於檢疫證明書則未有正式修訂。



雖然如此，不過在這個非常時期，有部分公司都承認檢疫書為病假證明，但病假日數則按公司而定。在這個時期，染病亦難以外出睇醫生取得病假證明，而且最理想應對方式是多休息。各位打工仔若不幸中招，首先是照顧好身體，同時亦要盡公民責任，不要四處去，免得傳染別人。若公司能作出靈活變通，為打工仔着想，對於留人才亦有一定的幫助作用，若公司跟足勞工法例處理，打工仔便需要取得醫紙證明，然而快速測試得出陽性結果的市民，需要到政府指定診所求診，以取得醫生紙作證明。

責任編輯：陳玉蓮

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