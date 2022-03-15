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【女性理財】全職媽媽無收入都需要理財？　3個貼士幫你省開支

個人增值 14:05 2022/03/15

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成為全職媽媽沒有收入，沒有假期，沒有花紅，到底應該如何可以理財或者如何可以讓「家用」花得精明，更可以用作理財呢？台灣一名全職媽媽部落客分享她個人對於理財的想法，又講述自己如何靠財術達到財務自由。以下看看有沒有新想法帶給各位全職媽媽，讓媽媽們也可以學習過來。

1. 多存錢、少花錢

因為當全職當媽媽的緣故，你沒有收入來源，所以日常生活中要學習多存錢，少花錢，不必要的支出盡量節省。過往你或許會修甲、購買貴價衣服，染髮等。然而成為全職媽媽後，大部分時間都需要在家照顧小朋友，要做家務等，見人的機會亦不多，可以盡量減少以上非必要支出。只在重要日子才偶爾裝扮起來，這樣日積月累，你存下的錢足夠你未來用作投資之用。

2. 自己煮三餐

全職媽媽需要計劃每月家庭的開支，例如孩子的奶粉、尿片開支，水電費、租金等。要存錢，當然要先學習在家煮三餐，出外在家吃飯花費多，而且營養不均，亦容易引致小朋友營養不良，生病了，看醫生又增加開支，所以最理想的情況是自己煮三餐，減少外出用餐，只在特別日子外出餐。台灣這名全職媽媽建議三餐在家煮，便可以節省下一筆可觀的金錢。

3. 善用二手物品

養育一個小朋友需要的物品很多，例如嬰兒車、衣服、玩具等。事實上，小朋友長大得很快，如非必要，可以在網上尋找二手物品，又環保又省錢，這樣你亦可以節省家中的開支，將金錢儲下來。例如一架嬰兒車全新的由數千至數萬元亦有。選購時，可以以功能實用為主，而非品牌主導，在二手網站上亦可以尋得平價嬰兒車取代全新的。

即使是全職媽媽也可以為自己的未來計劃，學習投資之道。即使在沒有收入來源的情況下，更要學懂如何在生活中節省金錢，盡用免費及可以節省的地方。

 

責任編輯：陳玉蓮

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