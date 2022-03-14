【理財調查】港人預計儲首期平均需時17年　逾半認為有家人財政支持方可上車

滙豐銀行今日（14日）公布最新一份FinFit調查，結果顯示僅三分一港人在過去6個月內有運用理財產品為資產增值，疫情下仍有61%港人維持儲蓄習慣，但比上次調查跌7%。至於置業方面，受訪者平均料需要儲蓄17年，才有足夠資金付首期；逾半人認為有家人財政支持才能上車。

結果發現，港人在這次調查中得分65（滿分100分），與2020年下半年的66分相比大致保持平穩。指數透過量度調查對像在理財習慣、理財知識、理財計劃以及網絡保安和安全四大範疇的主要表現指標，然後計算評分。另外，有61%受訪者被評為「財政中等健康」，比上次調查高出7%；「財政非常健康」的佔比則由27%降至20%。

為買樓減開支及主動投資

置業是香港人普遍的財務目標，調查發現受訪者為了置業，41%會避免揮霍或過度消費；39%會更主動投資以實現目標。整體而言，受訪者預期平均需要儲蓄17年，方有足夠資金繳付首期；52％則表示須有家人財政支持才能實現目標。

調查同時發現，「財政非常健康」人士（得分80或以上）相對較快能達到儲蓄足夠置業首期的目標，一般13年可以達標；屬於「財政不健康」（得分低於50）的則需時22年。「財政非常健康」人士平均由27歲開始投資，「財政不健康」的則為30歲。同時，「財政非常健康」人士就個人花費也比較審慎，並較傾向定時檢討理財計劃。

責任編輯：曹佩鈞

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