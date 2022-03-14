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【品味投資】瑞士鐘錶產業銷售排名　勞力士連續5年銷售稱霸

18:20 2022/03/14

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由瑞士出產的手錶一直被公認為手工精緻、零件配置亦是絕頂級數，若果要數出瑞士最出名的手錶品牌，絕對不少得勞力士（Rolex）。摩根士丹利（Morgan Stanley）和日內瓦鐘錶諮詢機構LuxeConsult最近合作發布2021年瑞士鐘錶產業年度報告，勞力士的銷量仍然是第1名，而Audemars Piguet（AP）則是5年來首次在2021年打入5大之列，銷售量排名第4位。

2021年瑞士鐘錶產業年度報告中，勞力士的銷售額刷新了品牌的年度銷售額紀錄，錄得80.5億元瑞郎（約673億港元），相比疫情前2019年的52億元瑞郎銷售額（約434億港元），上升了54.8%。而且，由2017年至2021年間，勞力士的銷售額仍然是第1名，連續5年銷售稱霸。

AP銷售額超越百達翡麗

報告中的另一焦點是，AP的銷售額是報告發表5年以來，首次打入了5強之列，2021年銷售額為15.8億瑞郎，排名於第4位。這個排名超越了在2017年至2020年排名均在前5名的百達翡麗（Patek Philippe），而百達翡麗在2021年瑞士鐘錶產業年度報告中，銷量額為15.3億瑞郎（約127.9港元）排名下跌到第6位。

從2019年瑞士鐘錶產業年度報告中，AP銷售額為11.8億瑞郎（約98.67億港元），而2020年則是11.3億瑞郎（約94.449億港元），下滑的原因是受到疫情影響關係，而在2021年則上升為15.8億瑞郎（約132.1億港元）。

■2021年瑞士銷售最佳10大鐘錶品牌■

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責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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