超科幻太空客貨車　現代STARIA Van平貴版開售

一說起搵食車，自然會聯想款式平實的舊式貨Van，雖然市面上也有平治、福特等品牌，但也始終抹不走那陣「工業」味。近來積極進取推出新車的現代（Hyundai），帶來了一部外形充滿科技感的全新輕型客貨車，即使並非揸車搵食，也叫人眼前一亮。



在物流運輸界，不難發現有現代H-1的蹤影，這部自2008年已推出的輕型客貨車，憑着高載貨量、慳油好力等優點，向來甚得商用車司機的歡心。經過幾次小改款，來到2022年現代竟然推出全新車款取代H-1，突破性的外形加上仿如私家車般的豪華配置，詢問度極高。

▲ 現代STARIA Van（左）及Lux版（右）正式登場，太空船造型極為搶眼。

前衞太空船造型

這部STARIA Van的名字由「STAR星星」及「RIA波浪」組合而成，早前在陳列室展出基本及豪華版，除了用港人最愛打卡的機場閘口牌作為裝飾，更以「Step into the Space」作為宣傳口號。全因STARIA就是以太空船作為設計靈感，另外亦標榜車廂及儲物空間十足，巧妙地語帶相關。



外形完全打破商用車笨重的傳統形象，以星際飛船作概念，前衞破格的外觀設計，全車以圓滑又充滿時尚未來感的綫條，極為簡潔俐落。車頭設有綫狀LED日間行車燈，車頭大燈、方向燈則藏在網狀特大鬼面罩之中，車尾的Parametric Pixel點陣尾燈設計，亦充滿科幻玩味，營造出極具話題性及視覺衝擊。



但要留意，車頭那條日間行車燈只限豪華版獨有，基本版只有一條沒實際用途的黑色飾條，而且所有燈也降呢變成燈泡。作為工作車是否需要此浮誇的配備，就要由車主自行定奪。兩款備有光面塗漆的17吋合金輪圈，以及6款車身顏色選擇。

▲ 車頭的LED日間行車燈為一條綫，從外太空的一抹太陽作為靈感，極富Cyber感。

▲ 車尾的Pixel 點陣尾燈充滿立體感，搶眼又清晰。

最強實用空間



STARIA Van設有3座及6座位版本，代理暫只引入後者。車身全長5,253mm，比H-1長103mm，載貨空間長1.6米，尾箱容量亦增加379公升，總容量為2,890公升，可容納兩塊歐式卡板。貴版更設有智能電動尾門，可用自動感應車匙控制，上落貨更為便利。



車廂則採用Inside-Out由內而外的設計概念，優先考慮車內空間使用的體驗。低腰綫且特大寬敞的全景窗戶，視野極開揚而且採光度高，不會感覺迫狹。後排頭部及肩部空間加闊，靠背角度亦增加至21°，還有全平地台，坐得舒適。座位下設有隱藏式儲物空間，前排中間乘客座位亦能折疊，可因應情況調整。

▲ 尾箱總容量達2,890公升，極為寬敞。

▲ 後排座椅下還有儲物空間，方便車主整理物品。（張頌婷攝）

私家車豪華配備



坐上駕駛座，看到車門旁有波浪形的裝飾，設計用心，豪華配置更直迫私家車。10.25吋懸浮式全數碼化儀錶板，可一覽行車資訊，下方更有隱藏式凹槽放置小物。8吋中央觸控屏幕配備環視監察鏡頭，並支援Apple CarPlay，還有手機無綫充電板、冷暖皮座椅、按鍵式換檔等設備，極為齊全。



作為工作車，安全設備也不能忽視。所有座椅設3點式安全帶及頭枕，並備有6個安全氣袋。Hyundai SmartSense主動式安全系統，包括自動緊急煞車、後方防撞輔助、盲點防撞輔助功能、盲點影像監察、車道保持輔助、車道偏離警示及智能定速巡航功能，在豪華版一應俱全。



基本版部分以上功能欠奉，安全氣袋亦只有前面及側面4個。儀錶板設計也不同，只剩下4.2吋TFT熒幕，波棍亦換上傳統的棍式。泊車鏡頭非全景式，只有後方。但8吋電子手掣、中央觸控屏幕連Apple CarPlay、無綫充電板等實用配備仍是有的。

▲ 真皮多功能軚盤加豪華設備，幾乎分不出是客貨車還是私家車。

▲ 豪華版設有全數碼化儀錶板，基本版（圖）雖得4.2" TFT熒幕，但設計亦很高科技化。

全新底盤增穩定性



STARIA Van的第三代底盤平台，降低車重及提高操控表現，低重心配置可減少車身搖晃，提高過彎穩定性。配備最新改良的22公升VGT柴油渦輪增壓引擎及8速自動變速箱，最大輸出馬力為177匹，峰值扭力44kgm。高效能渦輪增壓器可於低速下展現更強扭力，更設有Sport及ECO模式，可按行車需要使用。



油價愈來愈高企，如果未能轉會至電動車，柴油車可是個臨時替代品。這部全新STARIA Van，外形及內部舒適性絕不失禮，即使入手兼作私家車用，也不會令人驚訝。

▲ 22公升VGT柴油渦輪增壓引擎，力水足，載貨再重也不怕。

規格表

售價：STARIA AT $278,800，Lux（豪華版）價錢待定

車型：5門6座位輕型客貨車

引擎：2,199c.c. 4氣缸柴油渦輪增壓引擎

傳動：8速自動波箱，前輪驅動

馬力：177PS / 3,800rpm

扭力：44kgm / 1,500-2,500rpm

懸掛：麥花臣（前）/ 葉片彈簧（後）

制動：通風碟（前）/ 實心碟（後）

車身長 X 闊 X 高：5,253 X 1,997 X 2,000mm

車重：2,127kg

輪距：3,273mm

0-100km/h加速：13.5秒

極速：185km/h

耗油量：8.2L/100km

查詢：仁孚（3428 8288）