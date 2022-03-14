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【創業比賽】科大創業大賽即日起接受報名　勝出隊伍可獲10萬獎金

個人增值 15:10 2022/03/14

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【創業比賽】科大創業大賽即日起接受報名　勝出隊伍可獲10萬獎金

香港科技大學30周年，科大第12屆「科大-信和百萬獎金創業大賽」將首次邀請本地及海外選手一同參加。比賽提供多個獎項給獲獎者作為創業基金，讓他們創立自己的公司或將自己構思的方案商業化，實踐理想企劃，比賽由即日起至3月23日接受報名。

【混合辦公模式添壓力 5招提升工作效率：按此

勝出隊伍將獲發10萬元獎金

今年「科大-信和百萬獎金創業大賽」進一步擴大賽區，邀請海外人才參與，入圍的海外參賽者將會夥拍科大學生一同參與賽事。經過3輪評審後，9隊入圍隊伍隨即誕生，並將他們的商業企劃展示給由創業投資者、企業代表及教師組成的評審團。

大會特別邀請來自新加坡及加拿大等海外的投資者和專家參與評審，加強各領域交流，協助推動香港的創新科技產業走向世界。決賽賽事將首次向全球觀眾綫上直播，最終選出的3隊勝出隊伍將獲頒白金、金、銀獎3個大獎及其現金獎，每組獲發10萬元的30周年特別獎金。

    點擊圖片放大

【陳安立情侶檔創業互補不足 歎樓價高靠慳唔足夠 孖女友齊儲買樓基金（立即收看）：按此

科大創業中心助理主任及該比賽負責人蔡志全表示，期待可在是次活動中看見同學們帶來更多革新及多元化的想法，同時希望透過此意義重大的大賽，幫助參賽團隊進一步發展，把他們的企劃介紹給全球觀眾，從而獲得融資的機會和接觸更多潛在客戶。

信和集團創新聯席董事及科大綜合系統與設計學系兼任教授楊孟璋表示，年輕人將主導未來，但需從世界各地吸收優質的創新意念，成就偉大人生目標，故創新和創業必須多元化。

比賽詳情請瀏覽科大-信和百萬獎金創業大賽網站。

 

責任編輯：李瑩

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