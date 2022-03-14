【加密貨幣】拜登簽加密貨幣行政命令　促進負責任創新發展

上周三美國財政部長耶倫出人意料地提早透露總統拜登即將發布的加密貨幣行政命令，比特幣價格反彈至42,000美元以上，推動更廣泛的加密貨幣市場走高，此聲明隨後很快被刪除， 原來早了一天被錯誤發布。美國財政部長耶倫於聲明發表總統拜登簽署加密貨幣行政命令將採取協調和全面的方法來監管數字資產行業。但其後比特幣價格因宏觀擔憂重回40,000美元以下。比特幣於周一報38,089美元，一周下跌1.4%；以太幣一周下跌1.3%，周一報2,529美元。

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美國總統拜登於當地時間3月9日簽署了首個「加密貨幣行政命令」，要求相關部門研究發行數碼美元的可能性、評估加密貨幣與數位美元的風險和利益，並制定政策建議。行政命令指示政府機構努力涵蓋於消費者保護、金融穩定、打擊非法融資、美國的領導地位、金融包容性和創新等範圍，並鼓勵各政府部門參與，並命令美國各部會首長於180天內提交相關報告。此行政命令代表了一個重要的里程碑，是白宮對加密貨幣合法性的廣受歡迎的承認。市場認為此聲明對加密貨幣有利，因為行政命令目標在於促進負責任的創新，而不是實施嚴格的規定。

杜拜亦新加入其他國家行業，杜拜領導人Sheikh Mohammed Bin Rashid於3月9日周三宣布一項關於虛擬資產的新法律，並成立了一個獨立的監管機構來監管加密貨幣行業。

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ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報9384點，一周下跌1.3%；ix比特幣指數報9186點，一周下跌1.5%；ix以太幣指數報21692點，一周下跌1.4%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 9384 -1.3%（-123） ix比特幣指數 9186 -1.5%（-138） ix以太幣指數 21692 -1.4%（-306） *截至2022年3月14日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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