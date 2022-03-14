  • 28°C
香港時間 : 2022314日 (週一) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財務自由】37歲靠近千萬港元提早退休　2年後因呢個原因重返職場

個人增值 15:50 2022/03/14

分享：

大家理想退休年齡是多少歲，認為擁有多少錢才可退休？現年42歲的Francis在2013年得知FIRE（財務自由、提早退休）運動，並透過4年時間努力，讓存款及投資資產滾存至120萬美元（約940萬港元），成功在2017年實現財務自由、提早退休的目標。不過，時至今日，他卻認為追求FIRE運動可能是錯誤想法，到底有甚麼原因？

【單親媽41歲提早退休 積極投資滾出665萬享財務自由：按此

《CNBC》報道，Francis於9年前知道FIRE運動後，就下定決心要實行達到經濟獨立、財務自由，而他採取的策略是最大限度節省開支。他第一步是償還物業的按揭貸款，每年支出達2.2萬美元（約17萬港元），同時他亦透過其他方法減少支出，如取消訂閱所有串流平台、用盡冰箱所有食物，甚或是短暫沒有手機的情況

不過，他後來發現沒有手機實在有點不太自在，最後放棄這個方法。隨着Francis還清物業按揭後，年開支減至少於1.5萬美元（約12萬港元）。另外，Francis的電機工程學背景亦為他節省不少支出，如自己在後院安裝太陽能板，提供少量免費電力；自行修理家中的物品以及不同電器。

退休生活太沉悶　開創事業第二春

提早退休2年後，Francis可以不用工作、並到處去旅行，但他卻開始感到無聊、沉悶，最後他選擇再次工作。

在2019年的時候，Francis決定積極經營YouTube頻道，定期發布影片。其實，2013年的時候，他已經有開設YouTube頻道，而當時影片關於一些玩遊戲的策略，如玩2048遊戲的技巧。而現時他則改為分享金融理財方面的話題，隨着觀看次數上升，收入也隨之上升。他的工作量是會隨着心情而改變，有時候幾乎是全職工作，有時候只工作幾小時，現時頻道已有超過35萬名訂閱者。

不再「退休」　全職拍片賺收入

在收入最好的月份中，他靠YouTube賺近1萬美元（約7.8萬港元），現時他仍保持每年1.5萬美元（約12萬港元）年開支預算，並把收入用作支付生活費，餘下金錢放入投資戶口。他認為，這個工作模式比以往朝九晚五的工作更為快樂，故他計劃未來數年都會持續下去。現時Francis不再把自己的生活視為「退休」，因為他正全心全意投入YouTube工作上。

對於現時不少人想提早退休的人，Francis認為大部分人其實不是想提早退休，他們只是想要一個假期。因為他們對現時工作有所不滿，所以想休息1至2年。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財規劃

最新專欄文章 更多

【財務自由】單親媽41歲提早退休　積極投資滾出665萬享財務自由
2022/03/11
【財務自由】單親媽41歲提早退休　積極投資滾出665萬享財務自由
【收息股】港股收息懶人包　自己砌高息組合無難度（更新至3月10日）
2022/03/10
【收息股】港股收息懶人包　自己砌高息組合無難度（更新至3月10日）
【置業調查】不吃不喝23.2年才能買樓！　港樓價負擔連續12年冠全球
2022/03/09
【置業調查】不吃不喝23.2年才能買樓！　港樓價負擔連續12年冠全球
【抗通脹懶人包】通脹升溫投資攻略（更新至1月12日）
2022/01/12
【抗通脹懶人包】通脹升溫投資攻略（更新至1月12日）
【抗通脹】坐擁上10億美元身家！超級富豪公開2022年3大投資策略　抗通脹首選邊類股票？
2022/01/12
【抗通脹】坐擁上10億美元身家！超級富豪公開2022年3大投資策略　抗通脹首選邊類股票？
財務自由 退休 物業按揭 按揭貸款 物業 太陽能 YouTube 全職

上一篇文章

【網上熱話】40歲港男失業大半年　改變港式生活脫胎換骨？

下一篇文章

【創業比賽】科大創業大賽即日起接受報名　勝出隊伍可獲10萬獎金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【財務自由】單親媽41歲提早退休　積極投資滾出665萬享財務自由
【財務自由】單親媽41歲提早退休　積極投資滾出665萬享財務自由
【暑假活動】小朋友提早放暑假有咩做？　4大機構推免費網課
【暑假活動】小朋友提早放暑假有咩做？　4大機構推免費網課
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【健康增值】適量飲酒都傷身？　研究指日飲一杯酒大腦衰退半年
【健康增值】適量飲酒都傷身？　研究指日飲一杯酒大腦衰退半年
【理財Star Talk】劉緯民憂將來生計娛圈急流引退　珠寶生意一做20年　71歲退下火綫未想言休
【理財Star Talk】劉緯民憂將來生計娛圈急流引退　珠寶生意一做20年　71歲退下火綫未想言休
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款