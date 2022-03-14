【財務自由】37歲靠近千萬港元提早退休　2年後因呢個原因重返職場

大家理想退休年齡是多少歲，認為擁有多少錢才可退休？現年42歲的Francis在2013年得知FIRE（財務自由、提早退休）運動，並透過4年時間努力，讓存款及投資資產滾存至120萬美元 （約940萬港元） ，成功在2017年實現財務自由、提早退休的目標。不過，時至今日，他卻認為追求FIRE運動可能是錯誤想法，到底有甚麼原因？

【單親媽41歲提早退休 積極投資滾出665萬享財務自由：按此】

《CNBC》報道，Francis於9年前知道FIRE運動後，就下定決心要實行達到經濟獨立、財務自由，而他採取的策略是最大限度節省開支。他 第一步是償還物業的按揭貸款，每年支出達2.2萬美元（約 17萬 港元），同時他亦透過其他方法減少支出，如取消訂閱所有串流平台、用盡冰箱所有食物，甚或是 短暫沒有手機的情況 。

不過，他後來發現沒有手機實在有點不太自在，最後放棄這個方法。隨着 Francis還清物業 按揭後，年開支減至少於 1.5萬美元 （約12萬港元） 。另外，Francis的電機工程學背景亦為他節省不少支出，如自己在後院安裝太陽能板，提供少量免費電力；自行修理家中的物品以及不同電器。

退休生活太沉悶 開創事業第二春

提早退休2年後，Francis可以不用工作、並到處去旅行，但他卻開始感到無聊、沉悶，最後他選擇再次工作。

在2019年的時候，Francis決定積極經營YouTube頻道，定期發布影片。其實，2013年的時候，他已經有開設YouTube頻道，而當時影片關於一些玩遊戲的策略，如玩2048遊戲的技巧。而現時他則改為分享金融理財方面的話題，隨着觀看次數上升，收入也隨之上升。他的工作量是會隨着心情而改變，有時候幾乎是全職工作，有時候只工作幾小時，現時頻道已有超過35萬名訂閱者。

不再「退休」 全職拍片賺收入

在收入最好的月份中，他靠YouTube賺近1萬美元 （約 7.8萬 港元） ，現時他仍保持每年1.5萬美元 （約12萬港元） 年開支預算，並把收入用作支付生活費，餘下金錢放入投資戶口。他認為，這個工作模式比以往朝九晚五的工作更為快樂，故他計劃未來數年都會持續下去。 現時 Francis不再把 自己的生活視為「退休」，因為他正全心全意投入YouTube工作上。

對於現時不少人想提早退休的人，Francis 認為大部分人其實不是想提早退休，他們只是想要一個假期。因為他們對現時工作 有所不滿，所以想休息1至2年。

責任編輯：曹佩鈞

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