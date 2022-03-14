  • 28°C
香港時間 : 2022314日 (週一) 15:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外滙前瞻】歐洲經濟壓力加劇造就美元強勢　留意本周美英日央行議息

外匯、商品、債券 14:40 2022/03/14

分享：

本周有三地央行議息，首先美聯儲會於本周四公布議息結果，相信加息0.25%是市場共識，近期加息意向及避險需求為美元帶來刺激。不過美國通脹率高企，達7.9%，聯儲局日後會否調高加息幅度以應對通脹，還是只是象徵性加息，亦是市場關注的問題，如果聯儲局沒有認真計劃應對，提防美國通脹或會失控。

至於歐洲方面，歐洲為嘗試擺脫對俄羅斯能源的依賴，轉而進口較貴的液化天然氣，進一步加劇經濟壓力。恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，即使歐央行日後宣布加息，歐元仍然會被拋售，相信歐元易跌難升，下行壓力或會再加大。亦要留意如果美國加息，資金便會離開新興市場，重返美國，弱勢新興市場經濟體如土耳其及委內瑞拉可能會受到金融衝擊，連帶歐洲都會有一定程度的影響。恒生投資服務有限公司研究團隊預料，本周歐元兌美元走勢向下行，支持位在1.0700，阻力位在1.1100。

英倫銀行及日本央行同樣分別會於本周四及周五公布議息結果。英倫銀行加息0.25%是市場共識，預計加息步伐將會持續，但美元強勢下會導致英鎊反彈動力受限。而日央行方面，市場估計因缺乏加息條件，會維持所有貨幣政策不變，日圓反彈動力受限。恒生投資服務有限公司研究團隊預料，本周英鎊兌美元走勢整固，支持位在1.2800，阻力位在1.3250。美元兌日圓走勢則是整固，支持位在115.50，阻力位在118.00。

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 外滙走勢

最新專欄文章 更多

【外滙前瞻】歐元持續弱勢加息機會微　本周留意歐央行議息及美國通脹率
2022/03/07
【外滙前瞻】歐元持續弱勢加息機會微　本周留意歐央行議息及美國通脹率
【外滙前瞻】俄烏戰亂歐元受壓　加央行加息有利本周加元走勢
2022/02/28
【外滙前瞻】俄烏戰亂歐元受壓　加央行加息有利本周加元走勢
【外滙前瞻】歐洲政治問題多歐元升值阻力大　美聯儲3月加息50點有壓力
2022/02/21
【外滙前瞻】歐洲政治問題多歐元升值阻力大　美聯儲3月加息50點有壓力
【外滙前瞻】俄烏問題影響歐元美元方向　聯儲局倘印鈔救股市　或令資金流入人民幣
2022/02/14
【外滙前瞻】俄烏問題影響歐元美元方向　聯儲局倘印鈔救股市　或令資金流入人民幣
【外滙前瞻】歐央行加息轉鷹推升歐元　美國薪酬升幅強勁通脹恐再加劇
2022/02/07
【外滙前瞻】歐央行加息轉鷹推升歐元　美國薪酬升幅強勁通脹恐再加劇
溫灼培 加息 美國聯儲局 歐洲央行 英倫銀行 英鎊 議息 歐元 美元 外滙

下一篇文章

【新冠保障】患新冠肺炎手停口停　索償確診隔離保障有難度？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款