【外滙前瞻】歐洲經濟壓力加劇造就美元強勢　留意本周美英日央行議息

本周有三地央行議息，首先美聯儲會於本周四公布議息結果，相信加息0.25%是市場共識，近期加息意向及避險需求為美元帶來刺激。不過美國通脹率高企，達7.9%，聯儲局日後會否調高加息幅度以應對通脹，還是只是象徵性加息，亦是市場關注的問題，如果聯儲局沒有認真計劃應對，提防美國通脹或會失控。

至於歐洲方面，歐洲為嘗試擺脫對俄羅斯能源的依賴，轉而進口較貴的液化天然氣，進一步加劇經濟壓力。恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，即使歐央行日後宣布加息，歐元仍然會被拋售，相信歐元易跌難升，下行壓力或會再加大。亦要留意如果美國加息，資金便會離開新興市場，重返美國，弱勢新興市場經濟體如土耳其及委內瑞拉可能會受到金融衝擊，連帶歐洲都會有一定程度的影響。恒生投資服務有限公司研究團隊預料，本周歐元兌美元走勢向下行，支持位在1.0700，阻力位在1.1100。

英倫銀行及日本央行同樣分別會於本周四及周五公布議息結果。英倫銀行加息0.25%是市場共識，預計加息步伐將會持續，但美元強勢下會導致英鎊反彈動力受限。而日央行方面，市場估計因缺乏加息條件，會維持所有貨幣政策不變，日圓反彈動力受限。恒生投資服務有限公司研究團隊預料，本周英鎊兌美元走勢整固，支持位在1.2800，阻力位在1.3250。美元兌日圓走勢則是整固，支持位在115.50，阻力位在118.00。

責任編輯：嚴熹曼

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