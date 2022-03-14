全球商品價格在近幾周大幅波動，再加上美國聯儲局將會進行議息，所以若想發掘一些投資機會，商品會是值得考慮的選擇。

俄羅斯及烏克蘭緊張局勢升級，歐美會對俄羅斯石油實施禁運，加上俄羅斯及烏克蘭均是農產品及金屬資源出口國家，所以在這段時間想進行投資部署，商品將會是其中一個可以考慮的策略。另外，美國2月份消費物價指數按年升7.9%，為近40年來最大升幅，本身通脹壓力高企，加上商品價格急漲，美國聯儲局在本周加息後對於通脹預期看法將形成新的加息預期，對股市的影響難料，所以將部分資金分散投入商品有助組合潛在回報。

油價易升難跌

在眾多商品中，石油是今次禁運的對象，消息一出就令到油價大升，紐約期油最高升至130.5美元，布蘭特期油最高曾見139.13美元，雙雙急升後曾出現大幅整固，惟很大機會企在100美元以上。因為即使阿聯酋願意增加石油產量，未必拉到其他油組成員支持，而且增產都不足以填補俄羅斯的缺口。

換言之，地緣危機不解除，對油價繼續有支持。如果衝突能和平解決，將令歐美經濟重啓及增長壓力消散，對石油需求上升同樣支持油價。因此，個別券商看油價能升至150美元甚至更高水平。

天然氣價波動

天然氣是今輪升幅很急的能源資產。不過，其波動性更為劇烈，未必適合一般投資者。United States Natural Gas Fund（美：UNG）投資於近月天然氣期貨合約或掉期。United States 12 Month Natural Gas Fund（美：UNL）是以平均權重投資於近12個月的天然氣期貨。UNG去年底跌至12美元水平，在2月頭曾升至19.5美元，但短短幾個交易日又跌至13.6美元附近。UNL是相對波動較低的選擇，但都是很波動。

農產品買一籃子ETF

烏克蘭種植可能中斷，而且俄烏兩國滿足了全球四分一的穀物需求，所以農產品價格近日同樣狂升，而俄羅斯建議企業不要出口化肥是一個刺激農產品因素。小麥價格近日衝高後回落，而玉米及大豆仍企在相對高位。高盛看夏季玉米價格可達到每蒲式耳7.75美元，大豆可達到17.5美元，小麥料達到12.5美元。農產品短期因炒作上升後回落是可預期，因為未感到實際影響。

投資農產品較適合以一籃子方式，iPath Series B Bloomberg Grains Subindex Total Return ETN（美：JJG）會投資於玉米、大豆、大豆油、豆粕及小麥五種農產的期貨合約。合約期由1個月至5個月不等。ELEMENTS Linked to ICE BofAML Commodity index eXtra Grains - Total Return ETN（美：GRU）會投資玉米、小麥、大豆、豆粕四種農產期貨合約，而合約期會由3個月至6個月不等。

最後，商品價格很多時環環緊扣，波動性高，雖然應是較明顯的投資機會，可是入市時要提高風險意識，注碼控制要小心。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰商品價格狂升的投資攻略】（收費文章）

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App