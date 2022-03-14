【網上熱話】40歲港男失業大半年　改變港式生活脫胎換骨？

如果你失業，你認為自己的積蓄可以捱到多久呢？會不會好似呢一位男士一樣？可以捱到半年，更有錢可以儲到？近日一位網民於討論區分享個人經歷：失業大半年，他改變了生活習慣，不再揮霍金錢，將個人生活改變過來，簡單得只有幾套衣服。最後他更表示，失業後反省個人的生活，並開始學習將賺得的錢用作投資。

這位網民人到中年失業大半年，他表示自己失業後看書又與朋友聊天後，決心改變過往的生活習慣。以下看看他的改變。

將家中大部分收藏品賣出，例如模型及漫畫

只留數件衫褲，兩對波鞋

將已供滿自住單位放租，搬回老家與父母同住

外出會自帶裝滿水的水樽而不會再隨便買珍珠奶茶或去便利店買飲品

不再買模型及漫畫，在YouTube看開箱片取

不花錢的娛樂，例如行山，在公園散步，在家睇戲等。

就這樣，這位失業男生活了數個月，憑自住單位放租的每月12,000元收入，給父母5,000元家用以及其他開支後，每月仍有餘錢儲起，所以他現時每個月把剩下的錢用作投資。

該港男認為失業後的改變，不但身體健康了，而且與家人的關係亦改善了，最重要是改變了過往亂花錢的習慣。過往工作壓力太大，一遇上不如意事，便去購物，但購物後的快感也只是短暫的，現在卻有了不同的感覺。



在疫下時代，生活的改變是無可避免，每個人的處境不一樣。不過，若你能在困難時間，重新審視個人的人生，或許會改變過來，而在香港生活成本高，但我們的物慾又會否過高呢？適當的調整，你的人生投資計劃或許也可以改變過來。

責任編輯：陳玉蓮

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