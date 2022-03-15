【消費優惠】Garrett買大包爆谷加$20換購大包裝經典口味　一風堂優惠下午茶餐$42起

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Garrett Popcorn：買大包爆谷$20換大包裝經典口味

現凡於Garrett Popcorn選購任何口味大包裝爆谷，即可以20元選購第二包大包裝經典口味一份。供應期有限，售完即止，每人限購兩份。

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2. 一風堂：優惠下午茶餐42元起

由即日起，只需要42元就可以享用到一風堂下午茶餐，包括博多拉麵、小食同飲品，小食包括一風堂人氣嘅餃子、唐揚雞，飲品亦可以升級做雪球飲品。

下午茶餐於星期一至日下午3時至6時供應，堂食及外賣都可享用。優惠下午茶餐不可與其他優惠同時使用。

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3. J.CO Donuts & Coffee：意大利牛奶泡沫咖啡系列飲品8折

由即日起至3月20日，於J.CO購買任何意大利牛奶泡沫咖啡系列飲品，皆可享8折優惠。此優惠不可與其他優惠同時使用。

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撰文：hket小編

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