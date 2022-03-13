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【健康增值】適量飲酒都傷身？　研究指日飲一杯酒大腦衰退半年

個人增值 15:00 2022/03/13

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世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構（IARC）早已將酒精列為第一類致癌物，屬最高風險級別，與香煙、石棉等列為同級。美國有線電視新聞網CNN引述權威科學期刊《自然》雜誌最新研究，每天只需喝568ml啤酒或平均一杯葡萄酒，就已可能縮小大腦的整體體積。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校研究團隊分析了英國生物銀行逾36,000名中年人的遺傳和健康訊息數據，參與者提供了過去一年每周飲酒量的資料，並接受了MRI腦部掃描。研究人員將他們的掃描結果與典型老化大腦的圖像進行比較，然後對照年齡、性別、吸煙狀況、社會經濟地位、遺傳血統和整體頭部大小等因素。

飲酒愈多　大腦愈老

一個酒精單位是10毫升純酒精，換算為：一罐473ml啤酒或蘋果酒是兩個單位；一杯175ml紅酒是兩個單位。

根據是項研究，平均每天飲用一個酒精單位的人，大腦表現出相當於半年的衰老；每天喝3個酒精單位者，大腦白質和灰質都減少了，令大腦年齡增加了3.5年；至於每天飲上4個酒精單位的嗜酒者，大腦老化10年以上。研究學者指出，喝得愈多，情況就愈嚴重，隨着每日飲酒量的增加，對大腦的損害會加劇。

酒精的好處？

過去不少人認為適量飲酒可以帶來健康益處，尤其是對心臟和大腦的益處，但最近的研究對這一假設提出了質疑。多項研究發現，飲酒不利於健康，世界心臟聯合會最近發布了一份政策簡報，更稱「沒有任何飲酒量對健康是安全的」。

研究員Emmanuela Gakidou說，小量酒精對某些疾病，例如缺血性心臟病和糖尿病有好處，但對其他疾病有害，例如有可能增加乳癌。所以目前仍未有一個簡單答案，小量酒精對個人有益還是有害，需取決於個人的健康狀況。

列為第一類致癌物

世衛已將酒精列為對人類致癌第一類，因有足夠證據顯示飲用酒精飲品能引致各種癌症。英國國民保健署（NHS）說，酒至少與7種癌症有直接關係，包括口腔癌、喉癌、食道癌、肝癌、結腸癌、直腸癌和女性乳癌。有研究曾指，即使是適量飲酒也會增加風險：每天一杯就會增加4%機會患上乳癌，而酗酒更使風險大增40%至50%。

專家建議，每周不宜飲多過14個酒精單位分量，也要分開喝，不要一下子把一周的量在一天全部喝完。而且，飲酒最好不要空腹，減少肝臟負荷，因為大量飲酒不僅傷肝，還會永久殺死神經細胞。

 

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：CNN： 日飲一杯酒 可令大腦衰老

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