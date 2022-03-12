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【理財Star Talk】劉緯民憂將來生計娛圈急流引退　珠寶生意一做20年　71歲退下火綫未想言休

個人增值 19:00 2022/03/12

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前麗的電視藝人劉緯民，在1985年拍畢《大千小傳》後，便離開娛樂圈，做過股票交易員、旅行社及珠寶店。今年71歲的他，從珠寶生意退下來雖然有點不情不願，但在疫情下，投資時間在健康，仍然非常值得。

回帶看看當年劉緯民拍過的電視劇集《天蠶變》、《大地恩情》、《少女慈禧》，為何當年劉緯民仍然要選擇急流勇退呢？「我不是周潤發，電視圈不是太賺到錢。我也知道自己在娛樂圈的位置，不要自己騙自己。香港演員的黃金時間很短，我不想將來老了，有得做就做，無得做就要好渺茫等電話等通告。」劉緯民說。於是，劉緯民拍畢《大千小傳》，便向當年麗的電視戲劇製作總監李兆熊提出解約。

越南改革開放成就珠寶生意

離開娛樂圈，劉緯民做過股票交易員，但不成功；又因為認識何賢家族的後人，他們打算移民，因此劉緯民便接手他們的旅行社，並且仍然聘用現有員工。87年股災的時候，劉緯民去了一趟越南，認識了當地的旅遊局中人，而那時候正值越南改革開放，結果他成為第一個舉辦往越南旅遊的旅行社，透過辦旅行團，做了許多貿易生意。

劉緯民的珠寶生意，也是從與越南貿易開始。越南人很喜歡鑽石及翡翠，透過珠寶朋友的介紹，便一路幫他們找原材料，之後還發展到在柬埔寨做黃金買賣。他也曾和朋友合資在荃灣開設珠寶店，但遇着97金融風暴。

劉緯民說他做生意的黃金期，是沙士後那段日子，客源多數是外國的華人。因為他經常出門，很了解不同國家的品味，以及現在流行甚麼款式。「因為接觸客人多，知道他們的要求，所以如果自己的設計會番單，就很有優越感。」

佔中影響生意疫情前結業

這門珠寶生意，一做便做了20多年，但最終也敵不過政治環境。「佔中事件對我影響很大，因為我的showroom就在銅鑼灣，加上網購，實在不知前景會怎樣。」

劉緯民在香港原本有兩個工場，僱用了20多名職員，但捱到2018年底都被迫遣散。因為是一人生意，劉緯民總要求自己量力而為，小心入貨，控制成本。雖然結業讓他避過社會運動、避過疫情，但是心態上，他還未想退下來。「如果有熟客需要找貨，我也會幫忙，只是不要做有壓力的工作。甚麼年紀做甚麼事，現在不會傾家蕩產，因為輸不起。」

 

作者：何小雲

責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：劉緯民當年深明演員黃金期短暫 急流勇退從商 買賣珠寶退而不休

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欄名 : 理財Star Talk

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