【NFT】B.Duck進軍NFT市場　玩法升級推全新繁殖孵化計劃

非同質化代幣（NFT）近日成為熱話，本地原創IP B.Duck於去年衝出現實世界，建構獨特的元宇宙「Duckverse」，全數4,000隻已售罄，最高售價達19.9個以太幤（約59,700美元）。早前B.Duck亦公布了全新孵化計劃（B.Duck Breeding）。

去年底，森科產品與MADworld聯手發布首個B.Duck系列NFTs，每款均以3D原創設計，具有其獨特屬性特徵，如帽子、項鏈、眼鏡等，使每一款NFT都獨一無二。

這系列NFT根據不同屬性特徵以對應不同的稀有度，並以盲盒形式進行發行投放。在鑄造時，每個購買者的數字錢包會收到一個盲盒，每輪B.Duck NFTs都有3種不同的稀有度，包括稀有級（RARE）、史詩級（EPIC）和傳奇級（LEGENDARY）。首批B.Duck NFT擁有者，只需擁有兩個NFT便可繁殖及孵化出獨一無二的第二代B.Duckling。

每個NFT僅可用於繁殖一次。而傳奇級別的B.Duck NFTs是例外，它可以最多繁殖3次。整個孵化過程需時5天，用戶會先會得到一個蛋，在第5天第二代B.Duckling就會孵化成功。

加入更多角色設定

B.Duck於上月28日已公布進行B.Duck孵化計劃（B.Duck Breeding），概念上不再是大家日常見到的單一形象ICON，未來會加入更多角色設定、權限及功能，讓買家穿梭於不同的設計場景。

新孵化的B.Duckling Pilot會增加首批B.Duck在未來入選「演出計劃」的機率，此計劃正正由國際獲獎導演Ben Hansford聯手策劃，推出一系列原創內容，藉此提升B.Duck NFT的收藏價值。

除此以外，B.Duckling Pilot未來會化身為機師駕駛Meka B.Duck進入遊戲領域，角色將有助於獲取今年下半年推出的P2E遊戲的使用權限。

第二代的B.Duckling具有獨一無二的屬性，將為其買家帶來更多的實用性，於B.Duck roadmap中享受各項福利。

作者：梁樂欣

責任編輯：陳家昌

【原文：B.Duck進軍NFT建Duckverse 玩法升級推全新繁殖孵化計劃（收費文章）】

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