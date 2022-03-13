▲ 【新冠保障】患新冠肺炎手停口停 索償確診隔離保障有難度？

讀者蘇先生是的士司機，早前確診新冠肺炎，手停口停，他有朋友提醒很多保險公司有免費的肺炎確診、隔離的現金津貼，現時很多熱綫都經常忙碌，如何得知是否符合資格索償？有甚麼需要留意？

保障資格需要入院

以蘇先生諮詢的情況為例，有些保險公司提供的免費肺炎確診賠償，首先要留意提供給何種保單類型的客戶，因為有時保險公司是為了吸引新客投保，而為新客戶提供的。其次留意保障時間，有些只會保障投保後30日內的確診，亦有些是可以保障至今年6月底。

還有，肺炎確診定義是需要由醫生證明並且需要住院。以現時感染數字每日3萬至5萬不等，除非情況非常嚴重，否則即使確診，其實亦不需要入院，變相就會不符合定義。

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特殊時勢不易索償

至於隔離的現金津貼，對像蘇先生般手停口停的客戶而言，尤其關注。有些保險公司的隔離保障是有一定等候期，有些短至3天，有些則是14天，而且隔離的定義大部分保險公司都需要入住醫院或政府指定的隔離營，但現在很多受感染者確診者也是自行家居隔離後康復，應該未必容易符合索償條件。

而疫苗接種的副作用索償定義，通常也須由醫生證明疾病或身故，是由於接種疫苗而導致。但在日常新聞上甚少聽到接種疫苗會衍生如此嚴重後果，通常也是由病人原本的長期疾病引致，所以這個索償定義也不容易符合。

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其實大多保險公司也是免費為客戶提供疫情的加強保障，當疫情越趨嚴峻，政府醫療上的特殊安排與普通情況不同，變相未必很容易符合索償標準也是可以理解，所以筆者認為不應抱有過大的期望進行索償。如果完全符合要求，可以索償的話，通常也要在90日內處理，建議尋求自己的理財顧問詳細查詢。

【原文：肺炎確診索償 理賠標準難達】

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