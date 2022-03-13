【抗疫外賣】集合台星泰外賣美食　488元嚐新加坡風味二人餐

疫情持續，留在家抗疫都要食餐好，天天都吃住家菜，不妨轉轉口味食其他亞洲美食，有台灣、新加坡及泰國餐廳都推出外賣美食，可以吃到台式牛肉麵、泰式炭燒大頭蝦及星洲肉骨茶等，十分多元化，為抗疫的生活添上一點滋味。

KiKi──台式海鮮春日套餐

冬去春來，KiKi麵店（KiKi茶）推出全新兩款迎春美饌套餐，套餐包括前菜、主食及茶飲，堂食之餘還可以外賣，宅在家也可享台式美食。兩款套餐包括有海龍皇套餐和另一款價錢為158元的春日滋味套餐。

以上兩款套餐均包括期間限定供應的青蘋果茉莉綠茶（原價38元），以台灣高山茉莉花茶為基調，搭配愛玉及新鮮青蘋果片，清香回甘，春天飲最合適。

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KiKi麵店（KiKi茶） 地址：中環港景街1號國際金融中心2樓2017號舖（尖沙咀K11 MUSEA分店同時供應）

電話：2114 3426

外賣供應時間：上午11時至晚上8時

Mango Tree Kitchen──泰式大頭蝦盛饌盒

泰國餐廳Mango Tree Kitchen最新推出泰式外賣大頭蝦盛饌盒，是餐廳一向大受歡迎的泰式下午茶變奏版，主角是炭燒大頭蝦，大大隻的蝦肉質嫩滑，鮮味十足。

另外，餐廳亦推出外賣散叫菜式，最高更可享有7折優惠。喜歡吃泰式小食，則可選價錢為228元的泰式雜錦拼盤，集合5款美食，而小食更配以3款特色醬料，滋味大大提升。

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Mango Tree Kitchen 地址：鰂魚涌太古城中心3樓314號舖（元朗分店同時供應）

電話：2577 0699

外賣供應時間：上午11時至晚上8時30分

Whey──兩款特色新加坡菜套餐

以嶄新歐陸新加坡菜作主打的Whey，由新加坡年輕主廚Barry Quek主理，他善用北歐料理手法及醃漬發酵技術，為現代新加坡菜注入新意。

在疫情期間，他設計了兩款外賣套餐，包括價錢為688元的Whey精選二人餐，以及價錢為488元的新加坡風味二人餐。

另外提議大家可額外點選小食麥皮炸雞籃，分別可選158元4件或者288元8件，為新加坡招牌菜式麥皮蝦的變奏版，以本地炸雞代替虎蝦，同樣香脆可口，適合與家人一起分享。

以上外賣菜式可於下午5時至7時餐廳自取及速遞，餐廳截單時間為下午2時，大家不妨早作準備，晚上便可嘗到高水準的星洲菜。

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Whey 地址：中環威靈頓街198號The Wellington高層地下

電話：2693 3198

作者：招美寶

責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：台星泰菜多選擇 疫下嘗高質外賣亞洲美食（收費文章）】

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