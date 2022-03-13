【職場調查】混合辦公模式添壓力　5招提升工作效率

混合工作（Hybrid Work）模式雖然靈活，但新常態少不免對員工構成壓力。據《Forbes》報告指，大多數人發現混合工作模式的壓力，較以往在辦公室多兩倍。

據最新工作趨勢報告指出，駕馭混合工作非易事，公司需通過高透明度的工作方式外，員工亦要時刻保持正確心態，以下5招能助員工調整心態，提升工作表現。

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1.訂定工作時間表

員工可自行分析在一日當中自己的最佳工作時間，如清晨或深夜時間最具效率，訂定適合的工作時間表。

2. 指定時間作休息

報告指，連續坐在電腦前工作8小時是不切實際的想法，員工需要設定好每日開工及放工時間，以及制定每日休息或運動時間。若與主管討論工作細節，可先討論是否「緊急情況」或於隔日辦公時間再作討論，以減低對工作疲憊感。

3. 着重工作質量

混合工作不能用辦公時間計算工作效率，以具透明度的靈活工作方式，管理人及員工本身都應以工作質量與結果作評估，而非以工作時數作衡量參考。

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4. 非即時溝通方式

遙距工作需要與同事進行電話或視像會議作即時溝通，報告指出，管理人可借助非即時通訊方式溝通，不過，若遇到較複雜或緊急情況，即時溝通也是必要。

5.建立團隊工作模式

據Gartner研究，團隊工作較獨自工作成效高出3倍，主管可建立小組工作、綫上虛擬聚會及工作以外團體活動等，助提升混合模式下效率。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：混合工作添壓力 5招提升員工效率】

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