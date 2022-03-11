【保監局】港保險業去年毛保費6027億元跌0.9%　內地客大減9成

保險監管局（保監局）今日公布2021年香港保險業臨時統計數字，期內毛保費總額達6,027億元，較去年同期跌0.9%。

去年有效長期業務的保費收入總額下跌1.3%，為5,408億元，主要是退休計劃業務跌13.4%，供款為439億元、個人人壽及年金（非投資相連）業務跌3.7%，保費收入為4,466億元，而個人人壽及年金（投資相連）業務升61%，其保費收入為446億元。

此外，新造保單上升25%，保費為1,668億元，主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務新保單12.8%，保費為1,356億元、及投資相連業務新保單上升140.7%，保費為308億元。

內地客跌9成

而來自內地客的新造保單，由2020年的68億元減至2021年的6.88億元，跌幅達9成。危疾、終身壽險、醫療保險分別佔38%、33%及19%，佔個人業務總額0.4%。這類顧客的保單大多並非一筆過支付。

另一方面，去年一般保險業務的毛保費為618億元，按年升2.6%，淨保費為415億元，按年升1.4%，整體承保利潤則由22.32億元下調至19.58億元。

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責任編輯：嚴熹曼

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