  • 24°C
香港時間 : 2022311日 (週五) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫支援】foodpanda香港啟動「疫流同行」計劃　捐贈1.2萬張價值80元外賣餐券

個人增值 18:40 2022/03/11

分享：

第5波疫情令不少市民在生活上都面臨困難，有見及此各個大型企業都伸出援手協助本港弱勢社群抗疫。Foodpanda近日宣布啟動300萬元「疫流同行」計劃，捐贈逾12,000份餐予弱勢社群，並推出多項措施協助商業夥伴。

「疫流同行」計劃中，foodpanda香港將會向本地15間慈善機構，捐贈逾1.2萬張價值80元的foodpanda外賣餐券，合共約100萬元。當中包括惜食堂、膳心連基金、同路舍、匡智會、關注草根生活聯盟、屯門婦聯、香港單親協會、婦女勞工協會、香港社區網絡、愛德循環運動、社會發展實踐及研究中心 – 家庭互助網絡等。

foodpanda將會於3月中以兌換碼的形式，將餐券派發予所有慈善機構夥伴，並由機構送到有需要人士手上。受惠人士可隨意選擇外賣自取或美食外送。

免上架費支援餐飲業

餐飲業及夥伴餐廳支援方面，將會免除3月上架費，延長零費用加盟的安排，以及提供紙袋、環保外賣包裝5成折扣等。

而送遞團隊支援方面，Foodpanda香港指，若有意申請成為送遞員的人士將獲有免除登記費，直至3月31日。另外，會向送遞團隊派發7,000份快速測試套裝、延長送遞員保險計劃中感染新冠的保障、派發口罩、消毒洗手液等物資，涉及約200萬元。

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
快速測試套裝 快速測試 外賣 口罩 疫情 港元 美食 弱勢社群 餐飲 香港

下一篇文章

想41歲提早退休？　即睇呢位單親媽有咩方法！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場機遇】香港創科職業博覽今開鑼　提供超過2900個職位
【職場機遇】香港創科職業博覽今開鑼　提供超過2900個職位
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【抗疫資訊】中咗新冠病毒輕症患者好徬徨？　中醫教你紓緩法
【抗疫資訊】中咗新冠病毒輕症患者好徬徨？　中醫教你紓緩法
【抗疫支援】Uber為醫護人員打氣　送1萬次Uber Taxi行程
【抗疫支援】Uber為醫護人員打氣　送1萬次Uber Taxi行程
今日理財筆記 - 年過40歲現金不足10萬元　點樣用有限資金儲備退休金？
年過40歲現金不足10萬元　點樣用有限資金儲備退休金？
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款