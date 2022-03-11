【抗疫支援】foodpanda香港啟動「疫流同行」計劃　捐贈1.2萬張價值80元外賣餐券

第5波疫情令不少市民在生活上都面臨困難，有見及此各個大型企業都伸出援手協助本港弱勢社群抗疫。Foodpanda近日宣布啟動300萬元「疫流同行」計劃，捐贈逾12,000份餐予弱勢社群，並推出多項措施協助商業夥伴。

「疫流同行」計劃中，foodpanda香港將會向本地15間慈善機構，捐贈逾1.2萬張價值80元的foodpanda外賣餐券，合共約100萬元。當中包括惜食堂、膳心連基金、同路舍、匡智會、關注草根生活聯盟、屯門婦聯、香港單親協會、婦女勞工協會、香港社區網絡、愛德循環運動、社會發展實踐及研究中心 – 家庭互助網絡等。

foodpanda將會於3月中以兌換碼的形式，將餐券派發予所有慈善機構夥伴，並由機構送到有需要人士手上。受惠人士可隨意選擇外賣自取或美食外送。

免上架費支援餐飲業

餐飲業及夥伴餐廳支援方面，將會免除3月上架費，延長零費用加盟的安排，以及提供紙袋、環保外賣包裝5成折扣等。

而送遞團隊支援方面，Foodpanda香港指，若有意申請成為送遞員的人士將獲有免除登記費，直至3月31日。另外，會向送遞團隊派發7,000份快速測試套裝、延長送遞員保險計劃中感染新冠的保障、派發口罩、消毒洗手液等物資，涉及約200萬元。

責任編輯：區祖飛

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