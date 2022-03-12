  • 25°C
香港時間 : 2022312日 (週六) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康增值】肥胖可能與先天基因有關？　減磅須還原基本步

個人增值 15:00 2022/03/12

分享：

心廣體胖、肥得有福氣這些形容肥胖的正面詞彙似乎已動搖，因為世界衛生組織已將肥胖列為疾病，肥胖除影響外觀，它背後更牽連着連串慢性病、長期病。減磅對肥胖人士確知易行難，有醫生指需找出肥胖症的根源，治療方事半功倍。

要定義病態肥胖有指數可參考，最常用為體質指數BMI，全科醫生李俊輝指以亞洲人而言，BMI 37或以上已列為病態肥胖；若本身已有糖尿病、心臟病等因肥胖衍生的問題，BMI 32或以上已被視為病態肥胖。但因為病態兩字易引起病人反感，已多稱為嚴重肥胖，或是第三種類肥胖（Class III Obesity）。

惟BMI指數沒有考慮到肌肉密度，運動健將常操練令肌肉重過脂肪，肌肉含量更多、密度更大導致體重較高，並不是肥胖，因此BMI有時未能放諸任何人皆準。

對肥胖症病人，除要關注其體重外，醫生也會觀察病人其他健康狀況，如有否糖尿病、心血管病、膽固醇過高甚至曾否中風、心臟病發等，這些患病歷史作為參考更重要。

肥胖無分男女老少，李醫生引述外國情況，病態肥胖症以女士、年屆40至60歲佔多數；香港情況卻相反，肥胖男士較多。他說造成肥胖症的因素眾多，年紀、性別都有關，但大多離不開與飲食和運動習慣。也有與疾病息息相關，部分患上卵巢多囊症的女士，會出現賀爾蒙紊亂失衡，部分賀爾蒙腫瘤會釋放皮質醇，造成肥胖難以控制。部分情緒病藥物影響食慾，令病人常感肚餓，不為意食量過多。

醫學界已發現肥胖基因

有指擁有肥胖基因之人，先天關係要瘦也不易。2018年《自然遺傳學》（Nature Genetics）期刊一項研究發表，確定了13個基因中的14種基因突變與肥胖有密切關係，其中在MC4R和KSR2中的基因突變會導致人極度肥胖，存在這類突變的人，體重普遍比正常人多15磅。在去年7月，《科學》（Science）期刊也發表了一項針對肥胖基因的研究，從實驗老鼠身上發現16種與肥胖高度相關的罕見基因編碼變異，並確定GPR75與肥胖關係最密切。

「這類與基因有關的肥胖症，當事人可能對食物特別易吸收，甚至是食不知飽，不斷地食攝取過多。另一重點若吃多運動少，脂肪自然積聚，而且當年紀愈長，新陳代謝減慢，消耗能力更不理想。」

父母是肥胖人士，下一代形成肥胖的機會也較大，李醫生表示除有機會從父母親遺傳了肥胖基因，而家人的飲食習慣如愛大吃大喝、吃高脂肥膩食物也深深影響子女。

改變現狀靠決心

既然肥胖症主要原因是攝取食物多於消耗，李醫生說減磅須還原基本步，先要均衡飲食，吃低卡路里食物、少吃甜、煎炸油份高食品，卡路里不低的酒精類也盡量避免。做運動如舉重可先鍛練肌肉，提升體內新陳代謝，肌肉鍛練以外還需進行帶氧運動包括游泳、踏健身單車，至於病態肥胖人士先不宜跑步，會對膝蓋及雙腳造成重大壓力，宜減磅後再進行。

「肥胖症患者最簡單的運動，是落街步行、踏單車（四輪單車也無妨）；穿的鞋子要有氣墊為佳，免引致足底筋膜炎。飲食方面宜先找營養師分析攝取量，一餐中有較健康的高纖維蔬菜，慢慢調節。」

減肥藥勿自行亂服

至於藥物治療，李醫生表示減肥藥是否合己，或長遠服用有無副作用或影響，必須先諮詢醫護人員意見。他指千萬不要從坊間或網上購買來歷不明的減肥藥，因為部分減肥藥可能屬禁藥，如含有西布曲明成分，這種神經傳遞物質抑制劑有可能使人血壓上升、產生思覺失調症狀，嚴重或導致中風、心肌梗塞，同時或出現心律不正，有致命風險。

當病態肥胖已有一段長時間、減肥方法皆不奏效，病人可考慮進行縮胃手術及胃繞道手術。他說若肥胖與情緒病如暴食症有關，不事先處理好，就算進行胃部手術後，久而久之都會「食返大」，情況又回復舊觀，所以要先了解致胖原因。

 

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：基因相關 疾病所致 病態肥胖症原因多

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【彭博富豪榜】巴菲特身家逆市增610億重上第5位　科技股富豪財富齊跌15%
2022/03/08
【彭博富豪榜】巴菲特身家逆市增610億重上第5位　科技股富豪財富齊跌15%
【烏克蘭戰爭】俄烏衝突局勢尚不明朗　對亞洲邊個行業影響最大？
2022/03/08
【烏克蘭戰爭】俄烏衝突局勢尚不明朗　對亞洲邊個行業影響最大？
【健康增值】無國界醫生推兒童心理健康故事書　助家長解構子女焦慮情緒
2022/03/06
【健康增值】無國界醫生推兒童心理健康故事書　助家長解構子女焦慮情緒
【抗疫資訊】中咗新冠病毒輕症患者好徬徨？　中醫教你紓緩法
2022/03/05
【抗疫資訊】中咗新冠病毒輕症患者好徬徨？　中醫教你紓緩法
【烏克蘭戰爭】俄烏衝突對亞洲市場影響有限　惟間接風險不可忽視
2022/03/02
【烏克蘭戰爭】俄烏衝突對亞洲市場影響有限　惟間接風險不可忽視
減肥 長期病 治療 肥胖 糖尿病 膽固醇 足底筋膜炎 中風 心臟病

下一篇文章

【NFT】B.Duck進軍NFT市場　玩法升級推全新繁殖孵化計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【財務自由】單親媽41歲提早退休　積極投資滾出665萬享財務自由
【財務自由】單親媽41歲提早退休　積極投資滾出665萬享財務自由
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
今日理財筆記 - 想41歲提早退休？　即睇呢位單親媽有咩方法！
想41歲提早退休？　即睇呢位單親媽有咩方法！
【品味投資】劉鑾雄拍賣89項名酒珍藏　總估價超過2,400萬
【品味投資】劉鑾雄拍賣89項名酒珍藏　總估價超過2,400萬
【暑假活動】小朋友提早放暑假有咩做？　4大機構推免費網課
【暑假活動】小朋友提早放暑假有咩做？　4大機構推免費網課
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款