【健康增值】肥胖可能與先天基因有關？　減磅須還原基本步

心廣體胖、肥得有福氣這些形容肥胖的正面詞彙似乎已動搖，因為世界衛生組織已將肥胖列為疾病，肥胖除影響外觀，它背後更牽連着連串慢性病、長期病。減磅對肥胖人士確知易行難，有醫生指需找出肥胖症的根源，治療方事半功倍。

要定義病態肥胖有指數可參考，最常用為體質指數BMI，全科醫生李俊輝指以亞洲人而言，BMI 37或以上已列為病態肥胖；若本身已有糖尿病、心臟病等因肥胖衍生的問題，BMI 32或以上已被視為病態肥胖。但因為病態兩字易引起病人反感，已多稱為嚴重肥胖，或是第三種類肥胖（Class III Obesity）。

惟BMI指數沒有考慮到肌肉密度，運動健將常操練令肌肉重過脂肪，肌肉含量更多、密度更大導致體重較高，並不是肥胖，因此BMI有時未能放諸任何人皆準。

對肥胖症病人，除要關注其體重外，醫生也會觀察病人其他健康狀況，如有否糖尿病、心血管病、膽固醇過高甚至曾否中風、心臟病發等，這些患病歷史作為參考更重要。

肥胖無分男女老少，李醫生引述外國情況，病態肥胖症以女士、年屆40至60歲佔多數；香港情況卻相反，肥胖男士較多。他說造成肥胖症的因素眾多，年紀、性別都有關，但大多離不開與飲食和運動習慣。也有與疾病息息相關，部分患上卵巢多囊症的女士，會出現賀爾蒙紊亂失衡，部分賀爾蒙腫瘤會釋放皮質醇，造成肥胖難以控制。部分情緒病藥物影響食慾，令病人常感肚餓，不為意食量過多。

醫學界已發現肥胖基因

有指擁有肥胖基因之人，先天關係要瘦也不易。2018年《自然遺傳學》（Nature Genetics）期刊一項研究發表，確定了13個基因中的14種基因突變與肥胖有密切關係，其中在MC4R和KSR2中的基因突變會導致人極度肥胖，存在這類突變的人，體重普遍比正常人多15磅。在去年7月，《科學》（Science）期刊也發表了一項針對肥胖基因的研究，從實驗老鼠身上發現16種與肥胖高度相關的罕見基因編碼變異，並確定GPR75與肥胖關係最密切。

「這類與基因有關的肥胖症，當事人可能對食物特別易吸收，甚至是食不知飽，不斷地食攝取過多。另一重點若吃多運動少，脂肪自然積聚，而且當年紀愈長，新陳代謝減慢，消耗能力更不理想。」

父母是肥胖人士，下一代形成肥胖的機會也較大，李醫生表示除有機會從父母親遺傳了肥胖基因，而家人的飲食習慣如愛大吃大喝、吃高脂肥膩食物也深深影響子女。

改變現狀靠決心

既然肥胖症主要原因是攝取食物多於消耗，李醫生說減磅須還原基本步，先要均衡飲食，吃低卡路里食物、少吃甜、煎炸油份高食品，卡路里不低的酒精類也盡量避免。做運動如舉重可先鍛練肌肉，提升體內新陳代謝，肌肉鍛練以外還需進行帶氧運動包括游泳、踏健身單車，至於病態肥胖人士先不宜跑步，會對膝蓋及雙腳造成重大壓力，宜減磅後再進行。

「肥胖症患者最簡單的運動，是落街步行、踏單車（四輪單車也無妨）；穿的鞋子要有氣墊為佳，免引致足底筋膜炎。飲食方面宜先找營養師分析攝取量，一餐中有較健康的高纖維蔬菜，慢慢調節。」

減肥藥勿自行亂服

至於藥物治療，李醫生表示減肥藥是否合己，或長遠服用有無副作用或影響，必須先諮詢醫護人員意見。他指千萬不要從坊間或網上購買來歷不明的減肥藥，因為部分減肥藥可能屬禁藥，如含有西布曲明成分，這種神經傳遞物質抑制劑有可能使人血壓上升、產生思覺失調症狀，嚴重或導致中風、心肌梗塞，同時或出現心律不正，有致命風險。

當病態肥胖已有一段長時間、減肥方法皆不奏效，病人可考慮進行縮胃手術及胃繞道手術。他說若肥胖與情緒病如暴食症有關，不事先處理好，就算進行胃部手術後，久而久之都會「食返大」，情況又回復舊觀，所以要先了解致胖原因。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：基因相關 疾病所致 病態肥胖症原因多】

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