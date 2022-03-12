【抗疫外賣】齊集多國美食　白色情人節牛柳龍蝦2人餐$698

外賣二字繼續為熱搜字，各餐廳食肆絞盡腦汁製作不同口味的外賣菜式，如精緻火鍋、白色情人節扒餐，也不停以折扣優惠作招徠，更有酒店以免下車取餐服務作賣點，吸引客人前來自取，減輕前綫人手不足的情況，也是體貼客人需要的不錯方法。

唯港薈──星馬泰外賣盛饌免下車取餐服務

唯港薈The Market的星馬泰菜式，由來自馬來西亞及泰國的大廚親自主理，今次推出「星馬泰外賣盛饌」，有30多款醒胃又惹味的東南亞菜式，包括新加坡白胡椒肉骨茶、馬來西亞藥膳肉骨茶等。其中特別推介的白胡椒肉骨茶（158元／位或488元／4位）。另外，酒店行政總廚何偉誠（Danny）更特別推介馬來西亞頂級榴槤果肉製作的甜品，包括貓山王、XO、紅蝦、黑刺等品種。

除外賣自取及外送服務外，酒店新設Drive-Thru免下車取餐服務，客人只需先透過網上商店下單，再經指定WhatsApp（結帳時顯示）提供訂單號碼及車牌號碼。到達酒店前WhatsApp或致電通知酒店職員，屆時會有專員將餐點直送上車，讓客人毋須下車就能直接領取美食。

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唯港薈 預訂時間：上午11時至晚上8時（最遲晚上9時前提取），需一日前預訂

查詢：3400 1305

地址：尖沙咀科學館道17號 網上預訂

Morton's──自煮牛扒套餐慶祝白色情人節

為了慶祝3月14日的白色情人節，餐廳設計了一款特於3月12至14日期間推出的Table for Two二人套餐（698元）。套餐包括兩份6安士免翁牛柳、5安士深海龍蝦尾，還有一份配菜，田園沙律以及限定心形紐約芝士餅。

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客人亦可選擇以一份16安士肉眼牛扒代替兩份免翁牛柳（798元，連配菜及甜品各一份），並送上限定心形紐約芝士餅。而此自煮牛扒套餐內均附上詳細的烹煮牛扒方法。

當然，餐廳亦歡迎客人這兩天親臨堂食，會為所有於餐廳慶祝白色情人節的客人送上額外心意。

Morton's The Steakhouse 地址：尖沙咀彌敦道20號喜來登酒店4樓

電話：2732 2343

備註：外賣自取於每天下午1時至晚上8時（最後下單時間為晚上7時30分）

寬巷子──外賣抗疫超抵價5折

主打台式精緻火鍋料理的人氣過江龍寬巷子，由即日起外賣火鍋推出史無前例的抗疫超抵價5折優惠（適用於所有火鍋項目，但套餐、海鮮及酒水則不適用，火鍋速遞需另付運費）。店子設計兩款人氣火鍋套餐，可因應人數作出選擇，兩口子的話，可選擇溫馨2人套餐（外賣自取價788元，原價1,532元）。另一款經典4人套餐最適合一家四口享用（外賣自取價1,368元，原價2,850元），還會加送價值328元的粉盒花園，賣相精緻，打卡一流。

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寬巷子 地址：尖沙咀海港城海運大廈地下OT G57舖

電話：3188 2840

堂食營業時間：上午11時至下午6時

備註：自取外賣每天晚上8時點前截單，送貨則要客人另付運費

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：星馬菜 +火鍋+鋸扒 疫下外賣新花款（收費文章）】

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