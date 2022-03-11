【財務自由】單親媽41歲提早退休　積極投資滾出665萬享財務自由

想提早退休，除了要積極儲蓄外，及早開展投資計劃亦相當重要。據《CNBC》報道，美國有一名單親媽媽靠積極投資，在41歲時已累積約85萬美元（約665萬港元）的資金，享有財務自由而決定提早退休。她是如何建立投資組合滾存財富？

Lakisha Simmons自小家境貧窮，在14歲開始已打工賺錢，看着家人從事清潔及保姆工作成長的她，一直認為努力工作是獲得財務安全、有穩定收入的方法之一。她在過去10年一直在學術界工作，近年更成為大學的副教授，雖然有豐厚的收入，但她也未敢輕易言休。

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離婚後堅決提早退休

但在2017年她經歷「災難性」離婚，她便重新審視自己的生活及財務狀況，並訂立45歲之前提早退休的目標。她更開展FIRE（財務自由，提早退休）之路，由削減家庭開支入手，逐步邁向目標。為了早些儲夠錢退休，Simmons賣掉每月要還2,400美元（約18,778 港元）按揭的大屋，與兩個孩子一起搬到較小的套房。她還改用預付的電話計劃，開始在家煮飯，盡可能節省生活上的開支。

她坦言，起初她也很難找到能削減開支的地方，但隨時間的過去變得更容易，因為在制定預算時，會愈來愈清楚哪些是必要的開支，哪些是不必要的。

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10萬美元起步投資

除了盡量減少生活開支外，她還開始投資。在為退休儲蓄的第一年，她由10萬美元（約78萬港元）起步，受惠美股上漲，她的財富迅速增長。「它不僅翻了一倍，而且每年幾乎翻3倍，這讓我更有動力繼續進行更多投資。」她的投資組合相當簡單，逾50%為追蹤標普500的ETF，25%為追蹤美股的ETF，其餘25%則是債券及其他個股，例如是蘋果（美：AAPL）及亞馬遜（美：AMZN）等。

雖然她最初計劃滾存100萬美元後退休，但由於疫情下她要兼顧家庭及在家遙距教學，令她感到筋疲力盡，所以選擇賺夠錢就退休。

在去年春季她決定退休時，該投資組合已滾存至85萬美元（約665萬港元），雖然她辭職後未有再投入資金，投資組合仍有平穩的增長，至今年已累積至91萬美元（約712萬港元）。

退休後她花更多時間照顧子女，亦開始培養健身、繪畫及煮食等興趣，更開展金融輔導服務和網店的副業，每月收入由1,000至3,000美元（約7,824至23,473港元）不等。她認為，要實現提早退休的目標，最重要是訂立切合自己的目標，並執行計劃。

責任編輯：李瑩

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