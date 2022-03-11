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【暑假活動】小朋友提早放暑假有咩做？　4大機構推免費網課

個人增值 18:20 2022/03/11

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小朋友提早放暑假，疫情下又要減少外出，暑假究竟有甚麼可以做？有機構就開放網上學習資源，免費辦網課，課程內容不但只是學書本上的知識，更會涵蓋美術手工、NFT、攝影、理財、STEM等，希望小朋友在疫情下即使被困家中，都可以多元化學習。

1. 陳校長補習天地「三月百課」

一直有為基層提供補習服務的「陳校長補習天地」，將會推出「三月百課」，聘請超過70位義師，為全港小學及初中生提供過百堂免費網課，內容包括STEM、編程、財商、武術、體育、音樂、美術、繪本、生涯規劃、生活技能等。亦會邀請多位名人分享，例如《Ｑ版特工》作者梁科慶分享閱讀、補習天王林溢欣分享如何學好中文、歌手王馨平教瑜伽等。課堂因不限人數，參加者更毋須事先報名，而且費用全免。

網課日期：3月14日至4月14日，逢星期一至五
網課時間：上午10時至下午4時
對象：小一至中三學生（每堂課都有列明適合上課學生的年級）
參加方法：課堂不限人數，參加者無需預先報名，只需到時登入網課連結即可

按此進入網課連結
按此查看網課課堂時間表

2. 香港都會大學暑期學堂

都會大學學生事務處將於3月至4月期間舉辦為期4周的暑期網上學堂，專為小一至小六學生而設。都會大學的大學生將會透過網上平台ZOOM，逢星期一至五，每日2堂，每堂1小時，以互動形式教授小學生認識中國文化、環保、科學、STEM遊戲、生命教育、體育、攝影、理財、藝術等，費用全免。另外，合資格的小學生更有機會獲得都會大學食物銀行支援。

報名截止日期：3月16日
網課日期：3月至4月
網課時間：共分4周，每組學生會獲分配參與為期1週，逢星期一至五上午及下午各1節的課堂，合共約8至10節課堂
參加方法：以學校名義參加，並由一位老師負責統籌及發放資訊給學生

按此進入都大暑期學堂

3. 牛津大學出版社及啟思出版社「在家學習資源包」

牛津大學出版社及啟思出版社共同推出網上學習資源包，為幼兒及小學生提供網上學習遊戲、免費中英數補充練習、免費英語圖書等，家長亦可聽專家分享如何幫助孩子學好中英文。

按此進入「在家學習資源包」

4. 耀中幼教學院「居家童學」親子學習課堂

作為全港首間專注幼兒教育的高等院校，耀中幼教學院舉辦「居家童學」網課系列，專為幼童及家長而設，提供輕鬆有趣又多元化的學習活動，包括COVID 19幼兒護理、STEAM教學、居家健康教育、親子閱讀、算術、及創意藝術，費用全免。

「居家童學」網上課堂
網課日期：3月1日至4月12日，逢星期二及五
網課時間：下午2時（每節約30分鐘）

居家親子DIY小手作短片
網課日期：3月2日至4月7日，逢星期三及四
網課時間：下午2時（每節約5分鐘）

按此進入活動時間表
按此進入耀中幼教學院報名

 

責任編輯：嚴熹曼

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