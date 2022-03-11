【抗疫支援】中大中西醫醫療中心推遙距診症　提供中醫諮詢+確診者免收首3次診金

疫情下不少機構為在家隔離的患者提供遙距診症，甚至免費診療，中大中西醫結合醫務中心日前亦推出「2019冠狀病毒病感染者遙距診症贈醫服務計劃」，為在家自我隔離等待治療的患者提供免費中醫諮詢及診症服務。

【工聯會推出抗疫支援WhatsApp熱綫 由專業中西醫回覆：按此】

中大註冊中醫師會透過視像電話為患者遙距診症，了解患者發病經過、病徵、病程長短等，並處方中藥。一般患者患病後會有上呼吸道感染症狀，例如咽痛、口乾、發熱、咳嗽、流涕、頭痛、身痛等，根據內地臨床數據顯示，中藥能有效改善症狀、減低轉重率及死亡率，有利肺部損傷康復。

服務只限於感染新冠病毒，並能出示病毒檢測結果呈陽性報告的患者，例如檢測報告、SMS檢測結果、快速測試檢測結果、或西醫證明文件等。首3次的診金費用全免，藥費每劑70元，代煎費每劑20元。患者更可按需要請醫務中心職員安排配藥及運送藥物服務，但只會安排運送中藥顆粒，且運費需由患者自付。

病人可先透過電話或電郵預約時間，簽署同意條款細則後會有職員核實身分，完成登記程序便可預約以WhatsApp視訊診症及付款。

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中大中西醫結合醫務中心免費遙距診症服務

求診者資格：身處香港、需為新冠病毒患者，且有陽性結果證明 應診時間：星期一至五上午9時至下午5時半；星期六上午9時至下午12時半（只限灣仔分部） 收費： 診金：首3次免費

藥費：每劑70元（額外藥費另計）

代煎藥費：每劑20元，至少煎3劑起

快遞運費：因應運送距離而異，由求診者自付（只限運送中藥顆粒） 報名方法： 電話：2873 3100（沙田分部）／2873 3053（灣仔分部）

電郵：imc.info@cuhk.edu.hk（註明參加「2019 冠狀病毒病感染者遙距贈醫診症服務」）

【浸大中醫診所為新冠確診者綫上診症 免診金、藥費及運費：按此】

責任編輯：嚴熹曼

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