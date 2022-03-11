【品味投資】劉鑾雄拍賣89項名酒珍藏　總估價超過2,400萬

作為香港著名富豪之一的劉鑾雄，品味投資方面應該有不少心得，相信不少人都會好奇他有甚麼珍藏品。佳士得拍賣行今日宣布，獲委託拍賣「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」，總估價超過2,400萬港元。

「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」將於4月13日舉行現場拍賣，珍藏合共89項拍品，總估值超過2,400萬港元，為名酒鑑賞家提供難得良機，購藏劉鑾雄蒐羅的頂級珍釀。

其中，拍賣1組1瓶1.5公升裝的1992年Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros-Parantoux，估價為13萬至20萬港元，而1組3瓶的2005年DRC Romanée-Conti，估價為42萬至65萬港元。

同場亦會緊接推出多位藏家的窖藏，包涵約500項市場上最炙手可熱的醇釀拍品，來自各大產區如波爾多、布根地、香檳、意大利、西班牙及美國等地區。精選拍品包括一系列來自Rousseau Chambertin、d'Auvenay Bonnes-Mares、Leflaive Montrachet、Salon、Sassacaia、Pingus、Alvaro Palacios L'Ermita及 Screaming Eagle等酒莊的頂級陳釀。

更多「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」拍賣名酒資料及詳情可瀏覽佳士得網頁。

■劉鑾雄顯赫佳釀珍藏焦點拍品■







責任編輯：區祖飛

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