  • 25°C
香港時間 : 2022311日 (週五) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品味投資】劉鑾雄拍賣89項名酒珍藏　總估價超過2,400萬

個人增值 17:10 2022/03/11

分享：

作為香港著名富豪之一的劉鑾雄，品味投資方面應該有不少心得，相信不少人都會好奇他有甚麼珍藏品。佳士得拍賣行今日宣布，獲委託拍賣「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」，總估價超過2,400萬港元。

「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」將於4月13日舉行現場拍賣，珍藏合共89項拍品，總估值超過2,400萬港元，為名酒鑑賞家提供難得良機，購藏劉鑾雄蒐羅的頂級珍釀。

其中，拍賣1組1瓶1.5公升裝的1992年Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros-Parantoux，估價為13萬至20萬港元，而1組3瓶的2005年DRC Romanée-Conti，估價為42萬至65萬港元。

同場亦會緊接推出多位藏家的窖藏，包涵約500項市場上最炙手可熱的醇釀拍品，來自各大產區如波爾多、布根地、香檳、意大利、西班牙及美國等地區。精選拍品包括一系列來自Rousseau Chambertin、d'Auvenay Bonnes-Mares、Leflaive Montrachet、Salon、Sassacaia、Pingus、Alvaro Palacios L'Ermita及 Screaming Eagle等酒莊的頂級陳釀。

更多「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」拍賣名酒資料及詳情可瀏覽佳士得網頁。

■劉鑾雄顯赫佳釀珍藏焦點拍品■

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【NFT】12歲男孩自製NFT日內售罄賺百萬　坐擁782萬港元身家
2022/03/10
【NFT】12歲男孩自製NFT日內售罄賺百萬　坐擁782萬港元身家
【名品攻略】Chanel 2022首次加價　7個熱門手袋款式邊個加幅最厲害？
2022/03/10
【名品攻略】Chanel 2022首次加價　7個熱門手袋款式邊個加幅最厲害？
【品味投資】勞力士回報好過股票黃金房地產？　呢個型號過去10年升逾2倍！
2022/03/08
【品味投資】勞力士回報好過股票黃金房地產？　呢個型號過去10年升逾2倍！
【品味投資】西班牙藝術家「小英雄」NFT千元起拍　富藝斯網上專場8日晚開放競投
2022/03/07
【品味投資】西班牙藝術家「小英雄」NFT千元起拍　富藝斯網上專場8日晚開放競投
【品味投資】《光之帝國》畫作成蘇富比現當代藝術晚拍最高成交拍品　以6.1億港元成交
2022/03/04
【品味投資】《光之帝國》畫作成蘇富比現當代藝術晚拍最高成交拍品　以6.1億港元成交
香檳 富豪 劉鑾雄 估價 港元 波爾多 意大利 香港 美國 西班牙

下一篇文章

陳安立情侶檔創業互補不足　歎樓價高靠慳唔足夠　孖女友齊儲買樓基金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
今日理財筆記 - 年過40歲現金不足10萬元　點樣用有限資金儲備退休金？
年過40歲現金不足10萬元　點樣用有限資金儲備退休金？
【抗疫資訊】中咗新冠病毒輕症患者好徬徨？　中醫教你紓緩法
【抗疫資訊】中咗新冠病毒輕症患者好徬徨？　中醫教你紓緩法
【抗疫支援】Uber為醫護人員打氣　送1萬次Uber Taxi行程
【抗疫支援】Uber為醫護人員打氣　送1萬次Uber Taxi行程
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【職場機遇】香港創科職業博覽今開鑼　提供超過2900個職位
【職場機遇】香港創科職業博覽今開鑼　提供超過2900個職位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款