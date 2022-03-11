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陳安立情侶檔創業互補不足　歎樓價高靠慳唔足夠　孖女友齊儲買樓基金

個人增值 16:30 2022/03/11

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ViuTV主持陳安立（Brian）早前與七仙羽（七師傅）主持節目而人氣急升，去年與女友林希靈開設「口張開」品牌售賣節慶食品。情侶檔創業，不少人會擔心易起爭執，繼而會影響感情，Brian如何解決這個問題？

【林希靈離巢專心做食品生意 年糕訂單超標 動員家人當包裝工（立即收看）：按此

情侶檔拍住上　互補不足

Brian自言並非精打細算的人，每次去超市購物都不會格價，這對日常生活影響不大，但當做生意時就容易出問題。因為做生意要控制成本，他以包裝費用舉例，若一盒產品包裝費貴5元，當有1萬盒產品，已經貴了5萬元。「做生意時金額會倍大，就是一筆可觀的支出，所以我很慶幸生意夥伴可以補足這部分，相對上較為精打細算。當日常生活消費時，我會認為毋須浪費太多時間格價，因時間就是金錢，花10分鐘格價，其實花了更多錢。」

另外，Brian分享兩人特別溝通方法，兩人平時利用WhatsApp溝通，為了分開工作及生活的對話，兩人開設2個聊天室。既方便工作，也可以保留情侶拍拖的感覺。

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自言不擅理財的Brian，入行初期只有投資基金及儲蓄保險，近年眼見身邊不少朋友都有穩健投資組合，亦開始產生興趣。適逢2020年正值牛市，Brian踏足股票市場，投資不少科技股，亦有不少斬獲。直至去年股市轉差，Brian發現當自己對投資認識不多時，單靠短炒投資，最終獲利不多更會虧損，現時只持有少量股票。

儲置業基金　冀圓上車夢

雖然Brian與希靈仍未結婚，但兩人亦有為未來打算，開設戶口一同儲錢買樓。他坦言：「香港買樓太貴，要達成置業目標靠慳並不足夠，反而要努力思考如何增加收入來源，故我們有考慮做生意及自我投資，提升自己的能力及價值」。

由於買樓屬長綫投資，兩人現時抱着佛系心態，不急着上車，但有一直睇樓，物色心儀單位。兩人買樓都是以自住為主，故不擔心樓市波動。坊間有人認為供樓要作出不少犧牲，倒不如租樓更好。但Brian則認為就算供樓辛苦，都是屬於自己資產，但一直租樓只是替別人供樓。

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記者：曹佩鈞

場地：Vspace Prime
髮型：Jeff
化妝：Yuki Pan 
服飾：FILA HK

同場加映：儉樸夫妻精打細算　為愛犬700萬換樓　黃耀英李旻芳理財觀天作之合

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