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電子消費券1萬元出籠 盤點蘋果新產品邊款抵買

博客 13:40 2022/03/11

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今年首次蘋果產品發布會剛舉行，雖然每次蘋果發佈會內容都會提前曝光，但正式公開後也是夠吸引人去研究研究。在一眾蘋果新產品中，最受關注的是iPhone SE及iPad Air，因為產品夠貼地，配合現今在家工作和上學的潮流，兩款產品要大賣沒有難度。

 

iPhone SE宜作入門機之選

 

薑餅人本身在用iPhone 13 Pro Max， 所以iPhone SE不會是我杯茶。只是目前香港變成掃碼港，不少港人都手持兩部手機，iPhone SE作為入門機，當然是不錯的選擇。

 

iPhone SE的最大賣點，除了是平會之外，還有其經典的設計。蘋果的成功在於其把經典當潮流，一個home button讓不少堅拒face ID的果粉有了升級換代的機會，讓他們可以從iPhone 6升至iPhone SE，而又毋須重新適應屏幕過大的新型號。最重要是仍然可用Touch ID！ 

 

留意電池續航力

 

不少人就批評iPhone SE誠意不足，因為除了最新款的處理器外，其他功能都真的沒有突破，就連相機也是單鏡頭，屏幕也就是4.7吋黃金比例。當然，有人說玩iPhone是玩軟件，一粒最新的晶片就夠，但5G食電之下電池續航力又會否大打折扣呢？

 

所以其實有心換機或當掃碼機用，2020年款的SE似乎更抵玩。不過現在市面上還有無現貨倒成疑問，早排有網店以2000元樓下賣舊SE也被掃清了，可見Touch ID真的是一個賣點！

 

iPad Air選用M1晶片

 

至於iPad Air，薑餅人一直力勸太太以iPad取代Mac作文書及上網工具，之前薑餅人升級iPad Pro 12.9吋後，在M1晶片驅動下，可以全日不充電仍然流暢自如，配合鍵盤和觸控屏幕，實在是無得輸的組合。

 

如今蘋果把M1晶片下放iPad Air，一眾想換機又筆直唔想太貴的朋友，這便是最佳選擇了。當然，你仍可選擇入門版iPad，但沒有M1處理器嘛！加上iPad Air的窄邊框無home button的全屏幕設計，算是給人一眾眼前一亮的感覺吧。

 

最重要的是，只須5000元不到便可體驗蘋果自家的電腦處理器，為工作及娛樂帶來了爽快和滿電的體驗。大家又會否趁消費券發放時換機呢？

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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