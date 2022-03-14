【消費優惠】Mask X口罩全店8折 滿$200免運費送貨上門 精明消費 09:00 2022/03/14 分享： 口罩品牌Mask X由即日起至3月20日，全店所有產品有8折優惠，包括各種成人、小童、3D口罩等。於網站上買滿200元，更可享免運費，由ZEEK送貨上門。 ▼點擊圖片放大 +4 +3 按此進入Mask X網站 按此查看Mask X分店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【抗疫外賣】集合台星泰外賣美食 488元嚐新加坡風味二人餐 2022/03/13 【抗疫外賣】集合台星泰外賣美食 488元嚐新加坡風味二人餐 【抗疫外賣】齊集多國美食 白色情人節牛柳龍蝦2人餐$698 2022/03/12 【抗疫外賣】齊集多國美食 白色情人節牛柳龍蝦2人餐$698 【抗疫支援】中大中西醫醫療中心推遙距診症 提供中醫諮詢+確診者免收首3次診金 2022/03/11 【抗疫支援】中大中西醫醫療中心推遙距診症 提供中醫諮詢+確診者免收首3次診金 【消費優惠】用銀聯手機閃付／二維碼買Starbucks 手調飲品買一送一 2022/03/11 【消費優惠】用銀聯手機閃付／二維碼買Starbucks 手調飲品買一送一 【消費優惠】走杯Cupfy抗疫優惠 買任何飲品即送快速測試套裝 2022/03/11 【消費優惠】走杯Cupfy抗疫優惠 買任何飲品即送快速測試套裝 口罩 香港 付款優惠 著數優惠