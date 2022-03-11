【職場趨勢】商業應用專才需求龐大　學習數碼技能有利就業

業務流程自動化、數碼化經已成為企業數碼轉型旅程的「標準配置」，而客戶關係管理（CRM）及企業資源計劃（ERP）系統的應用這時便大派用場。不少企業向商業諮詢公司尋求專業意見，協助他們把握數碼轉型的方向，並全程協調各項執行細節，確保轉型計劃順利。

商業應用專才需求龐大

數碼轉型的趨勢帶動商業應用人才的需求。現時，商業諮詢公司爭相聘用具商業意識，且懂得實際操作商業應用的專才，以擴充日漸興盛的轉型諮詢業務。同時具備商業意識及操作細節的專才市場競爭力甚大，更有機會在商業諮詢行業平步青雲。

然而，香港社會過去忽視培訓相關人才，業界在尋找合適人才時面對不少的困難。這一方面難以擴展諮詢業務，同時人才不足亦拖慢企業甚至香港社會的數碼轉型。事實上，來自資訊科技相關主修的畢業生，亦不一定懂得運用可供商業應用的程式。了解實際操作細節的人，不一定能理解企業客戶面對的商業問題，或利用數據轉為有用的商業決策。

業界近年採取長遠的策略，着力培育年輕人才，共同擴大香港在商業應用程式的人才庫。不少商業諮詢公司有意聘請對行業有興趣、有基本認知及願意學習相關技能的大專畢業生，透過在職訓練建立其數碼能力，以栽培他們成為未來的商業應用的專才。

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招聘趨向「技能為本」

與此同時，商界日漸重視求職者的實際資訊科技技能，亦意識到團隊背景多元化的重要性，在招聘願意採取「技能為本」的方式審視求職者的潛質。「技能為本」的職場更能接納不同背景的畢業生，而學習商業應用知識更能幫助提高個人競爭力。

事實上，主修各種科目的畢業生甚至已踏入社會的職場人才，只要願意付出時間和心力，都可從不同數碼科技培訓途徑學習到商業應用的相關技能。他們亦可以參與Microsoft的培訓和證書課程，習得多種的數碼技能。去年，一名銳意成為雲端解決方案架構師的香港專業教育學院一年級新生，就曾在一天內應考並成功通過3項艱巨的認證考試，為她踏入理想職業奠定穩固的基礎。

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數碼技能自有黃金屋

商業諮詢工作範疇非常全面可參與不同行業客戶的項目，學習各行業的營運模式、項目管理等知識，能夠理解不同行業的運作，再行選擇循商業或技術諮詢顧問方向發展事業。最近，Microsoft香港與3間知名商業諮詢公司合作舉辦「商業應用人才招聘計劃 」，為大專畢業生從事商業轉型諮詢服務行業鋪路。

數碼技能勢如語言能力，從事各行各業的人都要具備相應的數碼技能。培育香港的年輕一代掌握數碼技能，是我們的一向的使命。我們將為香港社會裝備更多商業應用人才，協助各行各業於數碼轉型成就更多。

【作者簡介】許珮雯為Microsoft香港市場策劃及營運部總監，掌管業務營運、市場營銷策略及各個業務部的整體表現。她曾擔任Microsoft香港人力資源總監，亦曾於羅兵咸永道諮詢公司擔任管理顧問，主攻大數據和分析學。

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