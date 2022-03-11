口不擇言傷人害己　培養子女慎言品德

培養孩子慎言很重要，因為不懂慎言的人除了傷害別人，自己也會被負面情緒綑綁，最終受苦還是自己。

父母應教導孩子，不論別人外表長得不好看、能力比自己低、背景或膚色跟我們不同，也不應隨便批評別人，更不要搬弄是非，不論奚落、諷刺、暗喻……也不可以。倘真的要批評，應在別人面前，而非背後，說出理由及只針對事情。

【維護自己利益也要顧及他人 培養孩子懷善念：按此】

父母是鏡子／榜樣，如果有慎言的習慣，孩子自然也會跟從。

分享一則關於言語造成傷害（害人害己）的故事。

一位老人不停散播他的鄰居是一名盜賊，令到青年人被拘捕。雖然法院判青年人無罪，但帶給他很多煩惱，後來老人被控誣告罪名。

在庭上，老人辯稱：「我只是說說而已，沒有對他人造成傷害呀！」法官着他明天再來聽審判，並要求他做一件事，就是要他把捏造青年人是盜賊的經過寫在一張紙上，然後撕碎棄掉。

翌日，法官對老人說，在未宣判前，請你找回昨天所棄掉的那些碎紙。老人說，我怎能找到，莫說全部，連一小片也難找到，因為它們已被風吹到不知那裡去了！

法官說，正是這樣，我們對別人的批評看似無關重要，但是卻能摧毀一個人的聲譽，甚至令人一倒不起。

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App