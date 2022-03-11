法國鞋王Christian Louboutin首推跨性別鞋履系列　MIRROR成員Jermey MV加持

MIRROR成員Jeremy（李駿傑）剛推出首支單曲《半》，妖艷的中性形象成了大家話題，當中為這形象帶來點睛作用的，就一定是雙來自Christian Louboutin的高靴，而這個名為Our Angels的系列，正是主將男女大同的穿衣風格不謀而合。

▲ Christian Louboutin首個中性鞋履系統。（圖片品牌提供）

▲ MIRROE成員Jermey首友單曲《半》以中性形象示人。（網上圖片）

中性形象從來不是新鮮的事情，本地歌手黃耀明和已故的張國榮正是當中的表表者。還記得1991年的《號外》雜誌，將該期以The Age of Androgyny為主題，當時找來5位男女生來演繹亦男亦女的形象（當中包括黃耀明和文化人林奕華），同時訴說着cross derssing，男穿女服或女扮男裝將男女的social code打破了。

這個課題於90年代初提出，的而且確帶來非常震撼的視野，但可惜的是當時無以為繼，直到已故歌手張國榮穿上紅色的高踭鞋於舞台上出現，大家才真正將「女人形」和「男人婆」等的負面思想暫時拋諸腦後。

▲ 《半》MV裏Jeremy有穿上這對鞋身更高的Chelsea Stage皮靴。（$13,500/圖片品牌提供）

▲ 這一對名為Our Georges B皮靴，出現於Jeremy的《半》MV。（$10,500/圖片品牌提供）

▲ Jeremy的首支單曲《半》穿上IVY PARK的珠片長褸。（$2,955/圖片品牌提供）

不過，真正將男女同體的中性形象得以順利普及入屋，要多得近年各大品牌鼓吹，例如GUCCI得以重回流行軌道，品牌的創作總監Alessandro Michele實在功不可沒，由他執掌品牌開始，都一直主張服裝無分性別男女，無論是西裝或是布滿了珠片刺繡的裙子，男女都可以穿上，而事實上品牌的時裝展，有80%的服裝都可以男女共穿，證明穿得花巧可不是女士的專利，而女生穿上男裝亦已經不會再被視作同性戀者的打扮。

當然，還要數到今天中性形象得以壯大，MIRROR中的Anson Lo（盧瀚霆）和李駿傑叫一眾「神徒」和「Unicorn」可以穿梭歌壇，背後經過了多久的漫長歲月。而無獨有偶的是，當年張國榮在演唱會上穿上的高踭鞋來自英國鞋王Manolo Blahnik，而今天MIRROR兩位成員所穿的卻是和他在市場上平分春色的法國鞋王Christian Louboutin的皮靴。

▲ Our Angels系列亦都有手袋可供選擇。（售價待定/圖片品牌提供）

▲ 頸鏈以枕形切割Swarovski水晶，再以多種金屬潤飾，讓人產生寶石漂浮的錯覺。（$8,000/圖片品牌提供）

▲ Harmonia頸鏈。（$4,000圖片品牌提供）

就以上星期登場Jeremy首支單曲《半》的MV裏，他穿上最新來自Christian Louboutin全新的Our Angels系列皮靴。這個標榜男女可穿跨性別的系列，系列內包括4款短靴、4款及膝長靴和一款過膝長靴，大部分以厚底設計出現，部分款式更滿布花卉圖案刺繡，而且尺碼上由合女士們穿的36號到男士可穿的46號，可說是鞋王在設計生涯裏的一次大膽嘗試。

Jeremy的《半》

男團MIRROR成員Jeremy（李駿傑）成為隊中第7位單飛的歌手，歌曲《半》後所表達的是人有不同的面向，很多時候在好與壞之間，大家總會忽略、拒絕接受壞的一面，但作為一個人，是需要接受所有面向和自己的不同面貌，了解自己最渴望的東西。去正視它、努力變成自己想成為的人。

▲ 滿布花卉圖案刺繡的皮靴，誠然，男士要穿需要一定的勇氣。（售價待定/圖片品牌提供）

▲ 豹紋皮靴男士有信心駕馭嗎？（售價待定/圖片品牌提供）

就正如上文所提及，MV裏Jermey穿上是Christian Louboutin的Our Angels兩款皮靴，主打的一件釘珠長褸，來自歌后Beyonce為adidas合作的IVY PARK系列，而這件褸亦在該品牌廣告中由日本藝人渡邊直美穿上。至於頸鏈則是來自Swarovski Harmonica系列，該系列由品牌的創作總監Giovanna Engelbert為Collection I 設計，all-around束頸鏈以枕形切割Swarovski水晶，再以多種金屬潤飾，讓人產生寶石漂浮的錯覺。

產品查詢︰adidas（2504 2186）、Christian Louboutin（2549 2022）、Swarovski（2175 5123）