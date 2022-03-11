【數碼轉型】如何捕捉新一年商機？　5大建議助中小企靈活應對

電子商務在過去兩年錄得史無前例的增長，踏入2022年，預計全球經濟將持續受各種不穩定性影響，然而電子商務將繼續成為大勢所趨。最近有報告指出，今年全球的電商總銷售額預計將首度突破5兆美元，佔整體零售銷售額超過兩成，並預計將於2025年上升至近7.4兆美元。因此，能否把握電子商務的龐大商機，將成為商家是否能夠在新一年實現增長的關鍵因素，尤其是資源相對有限的中小企，必須在充滿挑戰的營商環境下審時度勢，有效利用不同的資源及平台，方能在競爭劇烈的全球電商市場分一杯羹。

有見及此，若中小企期望在「新常態」下仍能靈活應對， 未來的發展可因應以下五項建議適時部署。

1：建立網上業務

隨着愈來愈多消費者加入網購行列，商家應盡快開展網上業務，方能在電商新時代接觸來自全球的潛在顧客。尤其在地少人多的香港，高昂的租金及營商成本一直為中小企開設實體店帶來不少限制，經營網店讓他們可以用相對較低的成本開展業務。不少中小企或因成本問題對進行數碼轉型猶豫不決，事實上數碼化投資豐儉由人，即使中小企資源有限，亦可利用不同的社交媒體及第三方平台輕易開展網上銷售，開拓更多香港及其他市場的客源。因此仍未涉足網上世界的中小企應加快行動。

2：考慮跨境貿易

雖然香港本身是全球最蓬勃的電商市場之一，但在現今數碼主宰的新時代，進行跨境貿易比以往來得更為輕易，中小企應考慮利用數碼科技衝出本地市場，實現全球擴張。事實上，除了傳統上最為熱門的中國內地、北美及歐洲市場，近年不少新興電商市場，例如印度和墨西哥均展現龐大的網購潛力，加上一些電商平台提供本地化的支援，協助商家在無需懂得該地語言的情況下吸引新顧客，對中小企電商而言尤其幫助甚大。

3：選擇適合自己的數碼平台

現今各種數碼平台百花齊放，現成的第三方電商平台固然是中小企進軍網上世界的捷徑，然而亦有不少商家選擇經營自家平台，例如建立電商網站或手機應用程式等等，希望擁有更大的自由度及更多空間提供個人化的顧客體驗，中小企應按照自身預算及業務需要選擇最適合自己的平台進行銷售。建議剛開始或打算建立網上業務的中小企可從第三方平台開展數碼化步伐，在電商業務漸上軌道，成功建立一定顧客群後，便可考慮投放更多資源開發自家平台。

4：善用社交媒體

社交媒體無疑是現今世代不可或缺的工具，各大熱門社交平台均擁有數以億計的全球用戶，加上平台上設有完善的網上市集，令中小企可用極低成本建立網店而無需花太多資源經營，PayPal的報告亦指出社交媒體是香港中小企的首選網上銷售渠道。然而，中小企要在這個全球電商必爭之地中突圍而出，應加強與顧客及粉絲之間的互動，避免太多硬銷或千篇一律的內容。同時要留意社交平台不時變更其演算法（Algorithms），直接影響商業用戶接觸顧客群的機會，中小企應多加留意並靈活應對，而且避免將所有資源投放於單一平台，以免業務蒙受損失。

5：打造無縫的顧客體驗

網購為中小企帶來龐大商機，亦為消費者帶來更多購物選擇。為顧客提供稱心體驗的商家必然能夠取得競爭優勢，例如支付流程便是當中的重要一環。如果消費者在付款過程中遇上障礙而無法完成交易，甚至導致損失，他們很大機會不會再選擇從該商戶購物，因此提供方便、可靠而安全的電子支付選項對吸引並保留顧客非常關鍵。中小企應仔細考慮數碼轉型中每一部分的細節，從以長遠取得回報。

隨着全球電商市場愈趨蓬勃，及早開展數碼業務的商家有更大機會取得先機，中小企在制訂業務策略時可考慮以上建議並尋求適當支援，以在新一年取得回報。

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