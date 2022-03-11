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想當季時裝按時上架　寄運衣服有咩要注意？

博客 13:35 2022/03/11

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資訊大爆炸的年代，消費者一機在手，輕易掌握當季的流行時裝。如果覺得合心水，更可以一併落單，不消幾天，戰利品就會送到你手上，助你緊貼時裝潮流。要追上消費者的步伐，不少時裝廠商都加快生產流程的速度來配合。有孟加拉時裝生產商向我們反映，整條時裝生產鏈最大的挑戰是物流運輸。因為從供應商採購原材料、送到廠房加工生產、送到物流倉庫、分發到不同門店等，非常依賴物流運輸將各流程串連一起。雖然程序環環相扣，但物流資訊不流通，當有程序出現狀況，生產商根本無法即時協調各方應對，最終甚至會影響整條時裝生產鏈。雖然不幸中的大幸，是生產商大部分時間都能如期完成訂單、如期出貨，但長期資訊不流通、欠缺溝通的營商環境，讓生產商在每一次處理訂單時都提心吊膽。

沒有可靠、彈性的物流運輸安排將所有流程串連一起，時裝商品未能依時上架之餘，亦難以滿足網購盛行而不斷增加的快遞派送需求，我們可以為企業提供透明、安全可靠和透明的速遞方案，例如客人1-Click即可快速獲取全球速遞物流報價，更提供專業包裝處理服務以及全自動化速遞物流過程。

在去年發生蘇彜氏運河塞船事件時，我們就協助孟加拉時裝生產商化解物流危機。當時生產商正準備將一批時裝訂單透過海運模式運到英國。我們隨即將塞船消息告知生產商，並告知後備空運方案安排。決定切換至後備方案後，我們立刻處理貨運安排和相關手續，一星期後就送抵英國。事後生產商更笑言，如果當時沒有決定切換至空運方式，不敢想象那批衣服需要在海上滯留多少天。

提提你：貨運衣服知多啲

寄運衣服一般沒有限制，但如果選擇以海運模式寄送，謹記先為衣服做好防潮處理！因為海運比較需時，衣服容易在過程中發霉。

 

【關於FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

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撰文 : 謝凱澄 FreightAmigo 一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

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