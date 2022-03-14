【消費優惠】euro go go晚市外賣意粉半價加配飲品　Stormies全日外賣自取8折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. euro go go：晚市外賣意粉半價加配飲品

由即日起至3月18日，euro go go推出全新優惠，晚市凡惠顧任何外賣自取意粉1客，即可半價加配飲品1杯，多款皇牌飲品半價後低至14元。

優惠時間由晚上5時15分開始，只限外賣自取，數量有限，售完即止。每客意粉可以優惠價加配1杯；兩客則可加配2杯。優惠只限手調飲品，凍熱及特飲均可（熱飲只限大杯），優惠不適用於樽裝飲品。

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2. Stormies：全日外賣自取8折

Stormies現正推出外賣自取優惠，主餐牌食品可享全日8折優惠。

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查詢電話：2196 8098

地址：九龍柯士甸道西1號圓方頂層R005-R007號鋪

3. Crostini：經典曲奇買二送一

由即日起至3月31日，Crostini經典裝曲奇推出買二送一優惠，優惠只適用於門市購買。優惠只限電子消費，數量有限，售完即止，亦不可與其他優惠同時使用。

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撰文：hket小編

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