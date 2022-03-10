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【職場機遇】香港創科職業博覽今開鑼　提供超過2900個職位

個人增值 18:25 2022/03/10

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香港創科職業博覽2022即日起至3月16日在綫上進行，逾280間科技公司參與，合共提供超過2900個職位，為本地及海外年青人才帶來更多就業機會及職涯發展導向。

【士多增逾百個職位應付急增訂單 月薪2.6萬元優先聘疫下重創行業人員：按此

首150名登入平台　獲CV諮詢

科技園公司舉辦全港首屆「T2：創科人才薈」，透過計劃進一步協助吸納創科人才，壯大人才庫，以滿足市場需求。「香港創科職業博覽2022」作為頭炮活動，將有逾280間科技公司參與，合共提供超過2900個職位。當中，科研人員的相關空缺達86%，全職空缺達83%，開放給大灣區人才空缺有71%，開放給海外人才空缺有58%。

在為期一周的職業博覽期間，每日早上9點開始，首150名登入職業博覽平台的人士，將獲得單對單的個人履歷（CV）諮詢。

此外，「T2」亦會涵蓋「深科技培訓」、「創新思維工作坊及創意比賽」，以及「技能升級系列」（金融科技）3個重點人才培訓項目，為處於不同事業發展階段的本地及海外人才、來自不同界別的專才，以至擁有不同背景的年青學生，提供職涯發展的新導向。

香港創科職業博覽2022詳情

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 職場百科

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