【扣稅攻略2022】退休20年獲穩定收入　比較4份扣稅年金　保證回報相差32%？

扣稅效應顯著提升回報

對比一般年金，扣稅年金的稅務優惠尤其吸引。投保人只需要每年3月31日稅季前投保，便可以獲得稅務減免，每年免稅額最多為6萬港元，以現時薪俸稅最高稅率17%計，實際可扣稅10,200港元。

永明金融期滿保證內部回報率（IRR）未計扣稅為2.5%；扣稅後IRR則達3.2%，屬4款產品中最高；至於預期IRR在扣稅後亦會進一步提高，4款產品的回報率在4.3%至5%之間。

事實上，同樣以薪俸稅現時最高17%稅率計，將扣稅等同保費扣減，實際保證入息佔扣稅後保費比率亦有顯著提升作用。以當中兩份產品為例，宏利由153%升至184%，永明金融由184%升至221%。

【比較7款延期年金 邊隻回報率最高？：按此】

比較早期退保價值及身故條款

假設扣稅年金由45歲起供款10年，並計劃於65歲至85歲領取年金，倘若未等到派發年金，中途遇上不測之事，急需資金周轉而提早退保，又可以取回多少資金呢？

比較4款產品，假如55歲完成供款便即時退保，投保人可保證取回51%至90%已繳保費。若於65歲退保，大部份產品可以保證回本，當中永明金融可取回138%已繳保費。

▼ 點擊圖片放大

至於保單早期身故，若受保人於55歲（第10個保單年度）不幸離世，受益人至少可獲得保證身故賠償100%至105%已繳保費。若於65歲（第20個保單年度）離世，永明金融保證身故賠償額更達138%已繳保費。

總括而言，對於但求安穩退休的投保人，在選擇扣稅年金時，最重要是留意保證回報是否具有優勢；亦需要比較早期退保或身故條款。

比較4份扣稅年金，保證回報相差32%？【上一頁】

本文由10Life從不同途徑搜集市場資料製作而成，僅供一般參考之用，並沒有考慮任何個人需要及合適性，亦不應被視爲銷售建議。投保前應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案，並以保險公司提供的資料爲準。以上保費資料更新至2022年3月1日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

【文章來源：10Life；原題：退休後關鍵20年 比較跨國保險公司扣稅年金 保證回報相差32%】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App