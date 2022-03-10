【扣稅攻略2022】退休20年獲穩定收入　比較4份扣稅年金　保證回報相差32%？

年輕時，可以揀自己喜歡的生活，退休後想繼續有得揀，及早規劃非常重要。政府早年推出合資格延期年金保單（俗稱扣稅年金，QDAP），提供稅務優惠，吸引市民趁後生儲蓄，為退休開支做好準備。假如有市民想在退休後關鍵20年獲得穩定收入，現時市場上有甚麼產品選擇？10Life今天就比較一下4款跨國保險公司推出的扣稅年金，發現保證回報原來可以相差32%。

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香港人預期壽命愈來愈長

根據政府統計處數據，於2020年，香港男性平均預期壽命為83年，女性則為88年，若果一般人65歲退休，往後20年是否有足夠現金流，對於維持生活質素可謂非常關鍵。

投保扣稅年金除了獲得稅務優惠，最重要是讓投保人在職時候供款，期間保險公司會透過投資令金額增長，當投保人達到指定年齡時，便可以開展年金領取期。

基於退休規劃為考慮，我們假設投保人為45歲男性，供款期為10年，每年供7,800美元，總供款額78,000美元；並於65歲起開始獲得年金，入息期為20年，直至85歲為止，然後比較大型跨國保險公司推出的扣稅年金，包括安盛「賞豐盛」延期年金、宏利歲稅樂延期年金、保誠「雋逸人生」延期年金，以及永明金融豐碩延期年金。

保險產品比較要在相同條款下才有意思，若果其他大型跨國保險公司扣稅年金未有相同設計，例如友邦的扣稅年金，我們則未有納入此次比較。

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保證年金收入不容忽視 最高及最低相差32%

對於很多人而言，退休求安穩，避免失預算，扣稅年金保證入息部份便顯得重要。以入息期65歲至85歲的扣稅年金中（見表1），永明金融20年總計保證入息約 14.4萬美元，佔已繳保費184%，屬4款產品中最高；緊隨其後為宏利（11.9萬美元）、安盛（11萬美元），及保誠（10.9萬美元），最高及最低相差32%（約3.5萬美元）。

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扣稅年金亦設有非保證入息，加上保證回報構成「預期入息」，以安盛及宏利較高。不過，非保證部份派發金額受多個因素影響，包括保險公司投資表現、分紅政策、經濟環境等，實際金額難以預料。

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本文由10Life從不同途徑搜集市場資料製作而成，僅供一般參考之用，並沒有考慮任何個人需要及合適性，亦不應被視爲銷售建議。投保前應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案，並以保險公司提供的資料爲準。以上保費資料更新至2022年3月1日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

【文章來源：10Life；原題：退休後關鍵20年 比較跨國保險公司扣稅年金 保證回報相差32%】

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