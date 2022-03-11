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【烏克蘭戰爭】俄烏衝突盧布大貶　俄羅斯人如何資產轉移避險保值？

15:50 2022/03/11

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俄羅斯上月月尾入侵烏克蘭，不但引起多國制裁，更有多個國際品牌陸續宣布制裁俄羅斯，關閉俄羅斯門店。有外國媒體指，制裁令俄羅斯盧布暴跌並導致股市關閉，而相對較富有的俄羅斯人開始購買奢侈珠寶和手錶，用作保值。Swatch和Bulgari都指俄羅斯人民正購買高價值資產包括奢侈珠寶和手錶，以保障他們的財富。

Bulgari行政總裁：珠寶為「安全投資」

在俄羅斯入侵烏克蘭後，彭博報道指富有的俄羅斯人轉向買入奢侈珠寶和手錶，以保持他們儲蓄的價值。而LVMH旗下的珠寶品牌寶格麗（Bulgari）在俄羅斯的生意額正在上升。

Bulgari行政總裁克里斯托夫巴賓（Jean-Christophe Babin）指，在國際社會對俄羅斯入侵烏克蘭後，嚴重限制了俄羅斯的現金流動，而Bulgari在俄羅斯門市的銷售額在入侵期間幾天內有上升，巴賓形容Bulgari的珠寶是「安全投資」。不過他亦表示，受到歐盟也決定將7家俄羅斯銀行逐出SWIFT全球銀行支付系統，產品出口到俄羅斯有一定困難。

Swatch集團暫停對俄羅斯的出口

不過，世界最大鐘錶集團Swatch已暫停對俄羅斯的出口。Swatch旗下有不少知名手錶品牌，包括歐米茄（Omega）、寶珀（Blancpain）、寶璣（Breguet）、浪琴（Longines）、天梭（Tissot）等，英國媒體WatchPro指，雖然Swatch集團澄清在俄羅斯的門店仍然有營業，但目前已暫停對俄羅斯的出口。

 

責任編輯：區祖飛

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