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【報稅攻略2022】薪俸稅寬減上限1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？

11:40 2022/03/14

分享：

財政司司長陳茂波早前在公布最新一份《財政預算案》時宣布寬減2021至2022課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元。到底要月入多少才能享盡1萬元的寬減上限？以下同你計下數！

假設一名單身人士月薪25,500元，年薪為30.6萬，只享基本免稅額。

基本免稅額的單身人士
  21／22課稅年度稅項（港元）
總入息 306,000
基本免稅額 （132,000）
強積金供款 （15,300）
稅款 10,218*  
寬減款額 扣減1萬
應繳稅項 218
*以邊際稅率2%、6%、10%、14%及17%計算

即使扣減1萬元寬減款額，亦需繳交218元的稅項。以此計算，如果年收入少於304,360元（即月薪約25,363元），即可用盡1萬元的扣稅優惠，於2021／22課稅年度毋須交稅。

假設一名單身人士月薪42,300元，享基本免稅額及供養父母免稅額。

供養父母免稅額的單身人士
  21／22課稅年度稅項（港元）
總入息 507,600
基本免稅額 （132,000）
供養父母免稅額 （200,000）^
強積金供款 （18,000）#
稅款 10,064*
寬減款額 扣減1萬
應繳稅項 64
*以邊際稅率2%、6%、10%、14%及17%計算
#向認可退休計劃支付的強制性供款扣減上限
^以2名同住及60歲或以上父母計算

扣減1萬元寬減款額後，該納稅人仍需繳交64元的稅項。以此計算，如果年收入少於507,100元（即月薪約42,258元），就可用盡1萬元的扣稅優惠，2021／22課稅年度毋須交稅。

可善用「扣稅三寶」享更多扣稅優惠

除了預算案提出的稅務寬減外，由2019年4月起，政府為自願醫保（VHIS）、合資格延期年金（QDAP）及強積金可扣稅自願性供款（TVC）提供稅務優惠，俗稱為「扣稅三寶」。由於每名納稅人的稅務狀況不盡相同，尤其在免稅額中包含多項扣稅優惠，例如子女免稅額、個人進修開支、居所貸款利息等，將這些一併計算下，每人實際受惠到稅務寬減的程度各異。

2021／22年度《財政預算案》建議的稅務措施須待有關法例通過後才可實施，以上例子僅作參考。想了解自己在2021／22課稅年度可享多少稅務優惠，可到稅務局網站計算。

想了解更多有關稅務的資訊，可留意稅務懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡、曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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