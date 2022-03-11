【收息基金】商品價格大漲　天然資源基金派息達3厘　邊隻年初至今勁升2成？

俄羅斯入侵烏克蘭，美國更宣布禁運俄羅斯能源，市場憂慮供應緊張而令近期能源價格飆升，更有指環球經濟或因此將出現滯脹。施羅德分析師指，在滯脹風險下，對商品及黃金等通脹對冲資產較為有利。投資者若想增加對商品的投資，亦可考慮選擇投資在不同天然資源行業的股票基金，部分提供派息之餘，由年初至今亦已有20%的升幅。

受俄烏局勢影響，恒指年初至今已跌逾10%，而標普500同期亦一樣跌逾1成，納指更跌超過16%，而紐約期油年初至今卻勁升40.57%。受能源價格上升帶動，投資在不同天然資源行業的股票基金今年以來已有20%的升幅，逆市造好。

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派息最高3厘 1年回報高達34%

投資者若想在投資組合加入商品以平衡組合風險，可考慮選擇投資在不同天然資源行業的股票基金。本網在晨星搜尋派息的天然資源行業基金，其12個月配息率最高達3.27厘。以最高派息的貝萊德全球基金-天然資源增長入息基金為例，截至今年1月31日，其投資組合主要投資在基本物料45.45%、能源39.91%，以及防守性消費8.37%。

截至今年1月31日，該基金5大持股分別為雪佛龍（美：CVX）、道達爾（TotalEnergies）、蜆殼公司（Royal Dutch Shell）、嘉能可（Glencore）及CF工業控股（美：CF ）。受惠能源價格上升，該基金1年回報達27.47%，年初至今回報亦有27.47%。

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至於1年回報升幅最勁的基金，為JPM環球天然資源，雖然派息較低，只有1.50%，但1年升34.56%，年初至今回報亦有20.76%，升幅強勁。

截至今年1月31日，該基金的投資組合主要投資在基本物料50.69%及能源49.31%，5大持股分別為力拓集團（Rio Tinto）、道達爾（TotalEnergies）、費利浦銅金公司（Freeport-McMoRan）、雪佛龍（美：CVX）及必和必拓（BHP）。

■派息天然資源行業基金表現比較■

（據派息由低至高排名，包括同一基金的不同資產類別）

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投資者亦要留意，近日商品價格急升主要受俄烏局勢及通脹環境帶動。為減少對俄羅斯能源的倚賴，歐盟宣布推出新計畫加快可再生能源發展。而近日阿聯酋駐美國大使亦發表聲明指，阿聯酋同意增加石油產量，並會鼓勵石油輸出國組織（OPEC）考慮提高原油產量水平，受消息拖累國際油價結束3天升勢，並下挫逾一成。

投資者考慮投資石油等傳統能源時，要考慮是作為短綫的部署，還是長遠的投資。在碳中和的大趨勢下，能源轉型或改變市場對傳統能源的需求。

施羅德在2022年投資展望指出，能源行業需要增加對太陽能、風能、氫能及電池儲存等低成本技術的應用，從而實現減碳。長遠而言，煤炭、石油及天然氣都將通通從能源組合中被淘汰。但能源轉型的過程中還需要包括來自大型石油企業的管理，傳統能源企業將資產向可再生能源轉型，這些企業可以是解決方案的組成部分，而非構成問題的一份子。

投資者在選擇投資能源的基金時，或需定期留意傳統能源企業有否參與能源轉型的過程，衡量投資組合是否緊貼市場長遠的趨勢。

責任編輯：李瑩

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