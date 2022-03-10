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【人民幣定存】12個月人幣定存比較　存30萬一年獲8,400人幣利息

14:10 2022/03/10

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在岸人民幣兌美元（CNY）昨日收報6.3163，較上一交易日跌22點。野村中國首席經濟學家陸挺表示，人民幣已成全球最強勢貨幣之一，指未來俄烏局勢緩和後，人民幣兌美元或會出現貶值，但貶值空間有限，料人民幣兌美元最低也不太可能超過6.5至6.6。如果看好人民幣未來滙價走勢，或可考慮敍造人民幣定存，現時1年期人幣定存高見2.8厘！

【12個月港元定存比較 存50萬期滿獲$5,500利息：按此

■12個月人幣定存，邊間年息2.8厘？■

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比較12個月人民幣定存存息，最高存款利率為華僑永亨及富邦銀行，兩者同為2.8厘；前者起存額較低，只需等值5萬港元，後者則需等值30萬港元。以富邦銀行的入場門檻30萬元人幣計算，於兩間銀行敍造12個月人幣定存，期滿可獲8,400元人幣利息。

至於信銀國際年息亦達2.7厘，起存額只需1萬元人民幣，惟需為新資金，並要經網上理財服務／inMotion動感銀行手機應用程式開立，優惠至3月31日。

另外，天星銀行、南商及工銀亞洲年息為2.4厘，而入場門檻各有不同，天星為1,000元人民幣，而南商的起存額視乎開立定存途徑而定，由1,000元至10萬元人民幣不等；工銀亞洲為50萬元人民幣。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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