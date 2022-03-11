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【消費優惠】用銀聯手機閃付／二維碼買Starbucks　手調飲品買一送一

精明消費 10:30 2022/03/11

分享：

由即日起至4月30日，以銀聯手機閃付或銀聯二維碼於香港Starbucks購買任何中杯裝或以上的手調飲品，即可享買一送一優惠，獲贈之飲品的價錢必須等於或低於所購買之飲品的價錢。

此優惠不適用於香港迪士尼樂園分店及太古廣場106號分店。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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