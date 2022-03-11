【消費優惠】用銀聯手機閃付／二維碼買Starbucks 手調飲品買一送一 精明消費 10:30 2022/03/11 分享： 由即日起至4月30日，以銀聯手機閃付或銀聯二維碼於香港Starbucks購買任何中杯裝或以上的手調飲品，即可享買一送一優惠，獲贈之飲品的價錢必須等於或低於所購買之飲品的價錢。 此優惠不適用於香港迪士尼樂園分店及太古廣場106號分店。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】走杯Cupfy抗疫優惠 買任何飲品即送快速測試套裝 今日 【消費優惠】走杯Cupfy抗疫優惠 買任何飲品即送快速測試套裝 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至3月10日） 2022/03/10 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至3月10日） 【理財教育】家福會理財繪本《小燈的機械人》 登記答問題免費索取 2022/03/10 【理財教育】家福會理財繪本《小燈的機械人》 登記答問題免費索取 【消費優惠】灣景廳外賣9折 套餐低至$50起 2022/03/10 【消費優惠】灣景廳外賣9折 套餐低至$50起 【消費優惠】HP在家學習優惠 Chromebook電腦低至45折 2022/03/10 【消費優惠】HP在家學習優惠 Chromebook電腦低至45折 飲食優惠 星巴克 香港 付款優惠 著數優惠