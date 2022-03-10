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【煲劇推介】Netflix《少年法庭》改編韓國學童分屍案　反思未成年罪犯刑期

博客 12:33 2022/03/10

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Netflix今年多部原創韓劇如《殭屍校園》、《三十九》、《氣象廳的人們》都引來話題，近日最新上架的《少年法庭》，以真實的少年犯案件作改編，甫播出即惹關注，其中第一集改編「2017年仁川國小女童分屍案」，大尺度劇情更衝擊觀眾思考。

《少年法庭》的賣點，除了有影后級的實力派女星金憓秀（曾演出電影《盜賊門》、劇集《Signal》等〉，在劇中飾演冷酷無情的法官，而劇集不少單元都取材自韓國的真實少年犯案件，也大大增加了吸引力。

《少年法庭》劇情震撼。

第一集《少年法庭》講「延和國小學童兇殺案」，劇情由一名13歲少年拿着行兇斧頭，去到警局並自首承認殺人展開序幕。此為改編自2017年仁川國小女童分屍案事件，當時兩位少女利用手機去誘拐女童，殺人行兇期間更互傳信息，討論殺人犯案細節，更公然分享「她的手指漂亮嗎」、「還活着嗎」、「把她屍體一部分留給我」等對話，二人被捕後，事件震驚韓國社會。

大尺度劇情震撼

《少年法庭》把劇情略為修改，改為由13歲少年犯參與謀殺小童事件，而背後就隱藏震撼真相。劇中飾演少年罪犯的演員，實則是已27歲的女星李妍，天生童顏的李妍，形象中性，反串飾演13歲少年不但沒有違和感，更以演技來震懾觀眾，多個庭上險沉冷笑表情令人留下深刻印象。

首集演13歲少年犯的演員，其實是已27歲的女星李妍。

《少年法庭》現時在韓國被列作18歲以下禁止觀看，因為劇中不乏大尺度描寫殺人案的經過，包括首集少年犯將女童的屍塊丟在大樓樓頂。另外，此劇以未成年犯作重點，在現實中這類案件的審判亦往往受關注。

探討少年犯刑期

如劇中提及「8歲學童分屍案」，被捕的兩名女犯人，因在2017年行兇被逮捕時，仍是未成年，屬南韓「少年保護法」覆蓋對象，最高刑責只能判處20年有期徒刑，最後兩名犯人分別被判刑20年及13年有期徒刑，因此掀起各界輿論。

聚焦少年罪犯。

《少年法庭》其他單元另有家暴、集體舞弊、霸凌、集體性侵、過失殺人等不同案件，劇情透過執法人員的角度，探討少年法的意義，此法案本意是讓少年罪犯有改過自身的機會，但當涉及嚴重及令人髮指的罪行，是否仍要予以輕判，就存在爭議空間。

金憓秀演的冷酷法官，就對少年犯有着主觀感受，甚至討厭少年犯，但她也未有完全否定「少年保護法」，但就強調「即使是孩子，也要讓他們知道傷害別人要付出代價」。

影后金憓秀。

金憓秀曾為母還巨債

金憓秀在《少年法庭》演資深法官，專責少年法庭，因鐵面無私，跟同僚以至犯人家屬常起衝突，而她對少年犯亦十分嚴厲，雖認同要給予改過自新機會，但對犯嚴重罪行的少年犯人卻不會在判刑上留情。

金憓秀在劇中形象冷酷，不過她戲路縱橫，從影多年演過不同類型角色，更曾連奪韓國3大電影頒獎禮的最佳女主角。

現實中的金憓秀也有不少經歷，她曾替母親還巨額賭債長達10多年，後來因此斷絕母女關係，更發表律師聲明，表示不會再承擔媽媽欠下的債務，強悍本色跟《少年法庭》女法官無異。

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撰文 : 陳家昌

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