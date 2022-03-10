【抗疫支援】3香港支援檢疫人士、醫護及工作人員　免費送100GB+任用社交媒體數據

第五波疫情嚴重，3香港為支援於社區隔離設施接受檢疫人士的3香港客戶、醫護人員及工作團隊，即日起免費額外提供100GB流動數據及任用社交媒體數據，讓用戶隨時與外界保持聯繫。

【csl及1O1O支援醫護 出示員工證免費領取200GB流動數據：按此】

3香港早前曾為強制檢疫的月費計劃客戶提供免費上網數據服務，今次再大力支持用戶抗疫。即日起，凡於政府設立的社區隔離設施，包括社區隔離設施、指定社區隔離酒店、方艙醫院，接受強制檢疫的3香港用戶、醫護人員及工作團隊，將會收到指定有關短訊。只要輸入短訊內的優惠碼並回覆至指定號碼，即可於30日內享100GB免費流動數據及任用社交媒體數據（包括WhatsApp、WeChat、LINE、Signal、Instagram、Facebook及YouTube）。

另外於抗疫期間，3香港的5G寬頻客戶如需暫時搬遷至其他地方，例如是檢疫人士需於社區隔離設施暫住，可隨時免費添加1個地點或更改服務地址繼續享用5G寬頻，於抗疫期間繼續享用5G寬頻。

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涵蓋之政府設立社區隔離設施 1. 竹篙灣社區隔離設施

2. 青衣社區隔離設施

3. 鯉魚門公園及度假村

4. 皇后山邨第一座

涵蓋之政府設立社區隔離酒店 1. 荃灣絲麗酒店

2. 觀塘帝盛酒店

3. 富薈炮台山酒店

4. 富豪東方酒店

5. 荃灣帝盛酒店

6. 海景絲麗酒店

7. 旺角帝盛酒店

8. 華美達華麗酒店

9. 華麗銅鑼灣酒店

10. 旭逸酒店‧旺角

11. 富薈馬頭圍酒店

12. 華美達香港海景酒店

13. 麗豪航天城酒店

14. 銅鑼灣如心酒店

15. 九龍東如心酒店

16. 香港九龍東皇冠假日酒店

17. 香港遨舍衛蘭軒

18. 諾富特東薈城酒店

19. 香港朗廷酒店

涵蓋之政府設立社區治療設施（方艙醫院） 1. 青衣市地段200號（已啟用）

2. 港珠澳大橋香港口岸人工島上東南面（待啟用）

3. 竹篙灣擴建部分（待啟用）

4. 啟德前跑道區（待啟用）

5. 洪水橋近雞伯嶺路（待啟用）

6. 粉嶺馬適路旁（待啟用）

7. 落馬洲河套區（待啟用）

8. 元朗潭尾（待啟用）

9. 前新田購物城（待啟用）

【新地夥SmarTone為10個社區隔離設施搭建5G網絡：按此】

責任編輯：嚴熹曼

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